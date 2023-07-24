ЗСУ ліквідували ще одного російського полковника

Ліквідований Євген Вашунін керував «Ленінградським полком»

Сили оборони ліквідували російського окупанта та терориста Євгена Вашуніна 14 липня, коли його підрозділ висунувся на допомогу окупантам, які потрапили в оперативне оточення. Про це повідомив голова Законодавчих зборів Петербурга Олександр Бєльський.

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Вашунін з групою ухвалив рішення прийти на допомогу загону окупантів, який потрапив в оперативне оточення. У бою Вашунін, за словами Бєльського, був відрізаний від однополчан і серйозно поранений. Врятувати його не вдалося.

Зазначається, що 26 квітня Вашунін виступав перед депутатами Законодавчих зборів Петербурга і вручив губернатору Олександру Беглову шеврон Ленінградського полку. Цей підрозділ складається з петербурзьких мобілізованих.

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Нагадаємо, що раніше військові Збройних сил України ліквідували російського військкора Ростислава Журавльова. Він потрапив під обстріл на фронті у Запорізькій області. Також внаслідок удару поранення отримали ще три російських пропагандисти. Ростислав Журавльов був військовим кореспондентом пропагандистського видання РФ «РИА Новости», яке підтвердило його смерть.

Раніше ЗСУ ліквідували командира російської розвідувальної бригади.