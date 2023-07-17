ДТП з нацгвардійцем: Судді Тандиру продовжена запобіжний захід

Загиблому нацгвардійцю було 23 роки, у нього залишилася дружина та троє дітей

Тандир назвав ризики обвинувачення необґрунтованими, попросив змінити запобіжний захід на домашній арешт

Сьогодні, 17 липня, Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід колишньому судді Олексію Тандиру, якому оголосили підозру за збиття на смерть військовослужбовця Національної гвардії на блокпості в Києві. Про це повідомляє «Суспільне».

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За рішенням суду, Тандир перебуватиме під вартою до 26 серпня 2023 року.

Повідомляється, що Тандир у залі суду заявив про грубе порушення принципу презумпції невинуватості, через повідомлення ДБР, ЗМІ та окремих активістів щодо алкогольної експертизи. Також колишній суддя просив суд дізнатися, чому через два місяці після відбору досі немає результатів алкогольної експертизи. «Ми вважаємо це порушенням. Зверталися скрізь, проте, на жаль, жодної відповіді не отримали», – зазначив адвокат Тандира Олег Юрченко.

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Прокурор Михайло Доманський заявив, що потрібно більше часу, аби уникнути неточностей.

«Втім велася відеофіксація на нагрудну камеру. Видно повністю спілкування. Перші пояснення підозрюваного. Тобто весь комплекс доказів вказує на наявність сп'яніння у підозрюваного», – уточнив Доманський.

Як зазначається, адвокатка судді Тандира Ірина Бовнегра заявила про «безліч порушень» на блокпосту та додала, що нацгвардійці нібито, порушуючи правила, вийшли на дорогу раніше. Адвокат Юрченко поскаржився на те, що сторону захисту не долучають до слідчих дій.

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Водночас Тандир назвав ризики обвинувачення необґрунтованими, попросив змінити запобіжний захід на домашній арешт.

Як зазначає видання, представникам потерпілої сторони в їх участі в суді відмовили.

Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.