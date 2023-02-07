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Захисники завдала сім ударів по позиціях ворога та знищили штурмовик РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Захисники завдала сім ударів по позиціях ворога та знищили штурмовик РФ
фото: Генштаб

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів

Триває 349-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 1 ракетний та 16 авіаційних ударів. Здійснив 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Очакова на Миколаївщині та Антонівки Херсонської області. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Обстановка залишається незмінною, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Заруцьке, Попівка і Садки Сумської області та Стрілеча, Мороховець, Зелене, Нескучне, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Красне Перше, Новомлинськ і Кам’янка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках

Під вогневий вплив потрапили райони більш як 30 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Гряниківка, Кучерівка, Котлярівка, Крохмальне, Вишневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське, Піщане, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку

Обстрілів зазнали , зокрема, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Миколаївка, Ступочки, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Веселе Донецької області. А загалом - понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках

Під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Мар’їнка, Новомихайлівка, Богоявленка,  Вугледар, Велика Новосілка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Малі Щербаки і Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Від ворожого вогню постраждали 17 населених пунктів. Зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Зміївка, Новоберислав, Козацьке, Іванівка, Микільське, Антонівка та Херсон.

В Мелітополі окупанти примушують працівників державних установ, які отримали громадянство російської федерації, відмовитись від українського громадянства у письмовій формі. Погрожують звільненням з роботи.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники знищили російський штурмовик СУ-25 та ворожий БПЛА типу «Орлан».

Нагадаємо, голова Луганської ОВА спрогнозував, де очікувати наступного штурму окупантів.

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Теги: окупанти Генштаб Миколаїв Авдіївка Херсон громадянство Макіївка Бахмут Вугледар

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