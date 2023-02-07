Окупанти проводять перегрупування на окремих напрямках – Генштаб

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 7 лютого

Триває 349-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 7 лютого.

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За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Веселе, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка Донецької області.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних та 24 авіаційних удари. Здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей, є жертви серед цивільного населення.

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Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Водночас, обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка і Олександрівка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Красне, Гатище, Вовчанськ і Дворічна - Харківської.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка на Харківщині, а також Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Терни Донецької області та Площанка, Червонопопівка, Кремінна і Діброва на Луганщині.

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На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка.

На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку ворожі обстріли зафіксовано по Вугледару, Пречистівці, Золотій Ниві та Нескучному Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстріляно райони 23 населених пунктів, зокрема, Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Степове на Запоріжжі та Великомихайлівка Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них - Гола Пристань, Золота Балка, Качкарівка, Милове, Антонівка та Херсон.

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Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили вісім районів зосередження живої сили противника.

Ворожі втрати

Окупанти продовжують зазнавати втрат. Для реабілітації поранених та прикриваючись цивільними, противник облаштував черговий військовий шпиталь у Херсонській області. На першому поверсі Каїрського психоневрологічного будинку-інтернату розмістили військовослужбовців збройних сил РФ, а цивільних пацієнтів перевели на інші поверхи. Медичне обладнання окупанти вилучили та перевезли з районної лікарні населеного пункту Велика Лепетиха.