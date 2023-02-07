Голова Луганської ОВА спрогнозував, де очікувати наступного штурму окупантів

Солдати РФ непогано вчаться, і переймають тактику України

Ймовірними напрямками для подальшого наступу російських окупантів буде донецько-луганський та запорізький. Про це у інтерв'ю «Главкому» розповів голова Луганської військової обладміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, зараз фронті вфіксують збільшення наступів на певних напрямках, зокрема, Сватівсько-Кремінському, втім це не той повномасштабний наступ, якого всі очікують. Це щось на зразок перевірки, або зондування слабких місць у обороні.

«Але це ж сучасна війна, тут не буде, як в 1812-го, – рядами вишукувались і пішли. Або це буде загострення на всіх напрямках, а потім вже резерв буде спрямуватись туди, де побачать слабке місце. Або ударне угруповання зосередиться на двох-чотирьох напрямках, куди й будуть бити», – прогнозує Сергій Гайдай.

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Він прямо називає окупантів «нащадками Радянського Союзу і жуковських концепцій «бабы еще нарожают», але переконаний, що воїни РФ непогано вчаться і переймають тактику України – приміром, діляться на невеликі групи і за допомогою техніки намагаються продавлювати наші позиції.

За його словами, основним для наступу буде донецько-луганський напрямок, плюс, можливо, ще один додатковий для відволікання – наприклад, запорізький. Разом із тим, він рішучо відкинув ідею того, що війська підуть з Білорусі.

«Ми й рік тому не були стовідсотково розслаблені, а зараз у нас більше зброї, замінованих територій, фортифікаційних споруд. Впевнений, що з Білорусі на нас підуть тільки тоді, якщо у ворога теоретично буде якийсь стрімкий успіх і звідти вони просто будуть дотискати», – переконаний очільник військової обладміністрації.

Що стосується подальших короткострокових планів окупантів, то Гайдай, серед іншого, називає вихід на лінію адмінкордону Луганської області, бо це більш-менш зрозуміла мета.

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«На моє відчуття, вони зроблять три потужні угруповання, які будуть атакувати Білогорівку, Кремінну і Харківщину. Щодо стратегічної мети, то якщо вони побачать, що є успіх, то підуть, поки їх не зупинять», – коментує голова Луганської військової обладміністрації.