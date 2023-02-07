Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Голова Луганської ОВА спрогнозував, де очікувати наступного штурму окупантів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Голова Луганської ОВА спрогнозував, де очікувати наступного штурму окупантів
Гайдай вважає, що три угруповання окупантів атакуватимуть Білогорівку, Кремінну і Харківщину
фото:www.slovoidilo.ua

Солдати РФ непогано вчаться, і переймають тактику України

Ймовірними напрямками для подальшого наступу російських окупантів буде донецько-луганський та запорізький. Про це у інтерв'ю «Главкому» розповів голова Луганської військової обладміністрації Сергій Гайдай. 

За його словами, зараз фронті  вфіксують збільшення наступів на певних напрямках, зокрема, Сватівсько-Кремінському, втім це не той повномасштабний наступ, якого всі очікують.  Це щось на зразок перевірки, або зондування слабких місць у обороні.

«Але це ж сучасна війна, тут не буде, як в 1812-го, – рядами вишукувались і пішли. Або це буде загострення на всіх напрямках, а потім вже резерв буде спрямуватись туди, де побачать слабке місце. Або ударне угруповання зосередиться на двох-чотирьох напрямках, куди й будуть бити», – прогнозує Сергій Гайдай.

Він прямо називає окупантів «нащадками Радянського Союзу і жуковських концепцій «бабы еще нарожают», але переконаний, що воїни РФ непогано вчаться і переймають тактику України – приміром, діляться на невеликі групи і за допомогою техніки намагаються продавлювати наші позиції.

За його словами, основним для наступу буде донецько-луганський напрямок, плюс, можливо, ще один додатковий для відволікання – наприклад, запорізький. Разом із тим, він рішучо відкинув ідею того, що війська підуть з Білорусі.

«Ми й рік тому не були стовідсотково розслаблені, а зараз у нас більше зброї, замінованих територій, фортифікаційних споруд. Впевнений, що з Білорусі на нас підуть тільки тоді, якщо у ворога теоретично буде якийсь стрімкий успіх і звідти вони просто будуть дотискати», – переконаний очільник військової обладміністрації.

Що стосується подальших короткострокових планів окупантів, то Гайдай, серед іншого, називає вихід на лінію адмінкордону Луганської області, бо це більш-менш зрозуміла мета.

«На моє відчуття, вони зроблять три потужні угруповання, які будуть атакувати Білогорівку, Кремінну і Харківщину. Щодо стратегічної мети, то якщо вони побачать, що є успіх, то підуть, поки їх не зупинять», –  коментує голова Луганської військової обладміністрації.

Читайте також: 

Теги: росіяни наступ Сергій Гайдай війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Улюблене місце відпочинку окупантів зруйновано
У Новій Каховці горів яхт-клуб, у якому любили відпочивати окупанти
5 лютого, 14:17
У Маріуполі п’яні окупанти влаштували між собою перестрілку
У Маріуполі п’яні окупанти влаштували між собою перестрілку
Вчора, 07:55
У Вовчанську горіла поліклініка
Окупанти обстріляли Вовчанськ: горить поліклініка
Вчора, 23:45
Російські окупанти зазнають значних втрат в Україні
Окупанти облаштували свій шпиталь у психлікарні на Херсонщині
Сьогодні, 07:37
Луганщина: окупанти штурмують позиції ЗСУ, переодягнувшись в український піксель
Луганщина: окупанти штурмують позиції ЗСУ, переодягнувшись в український піксель
Сьогодні, 09:10
Окупанти влучили в лікарню на Харківщині
Окупанти влучили в лікарню на Харківщині
Сьогодні, 10:46

Події в Україні

СБУ повідомила про підозру українському генерал-майору міліції
СБУ повідомила про підозру українському генерал-майору міліції
Голова Луганської ОВА спрогнозував, де очікувати наступного штурму окупантів
Голова Луганської ОВА спрогнозував, де очікувати наступного штурму окупантів
У Хмельницькому може з'явитися вулиця на честь Дениса Монастирського
У Хмельницькому може з'явитися вулиця на честь Дениса Монастирського
Який він, Малюк? Що відомо про нового очільника СБУ
Який він, Малюк? Що відомо про нового очільника СБУ
Митрополит розвінчав аргументи проти змін у церковному календарі
Митрополит розвінчав аргументи проти змін у церковному календарі
Присягнула на вірність державі-агресорці: на Харківщині затримано експоліцейську
Присягнула на вірність державі-агресорці: на Харківщині затримано експоліцейську

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Скандал довкола Олімпіади: Усик записав звернення до президента МОК (відео)
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
15K
У Росії трапився землетрус
9246
СБУ викликає Оксану Марченко на допит
8924
Пісня «Дєнь побєди» лунала у київському метро: реакція поліції
7833
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

«Нуль охочих очолити митницю»? Після заяви Арахамії в соцмережах розгорівся скандал
Сьогодні, 15:40
Росіянин, що отримав штраф за сон із Зеленським, знову втрапив у халепу
Сьогодні, 13:31
Знову горить: у Росії сталася пожежа на нафтобазі (відео)
Сьогодні, 12:07
Чому не варто вручну відключати від електрики «щасливі» будинки: роз’яснення уряду
Сьогодні, 11:50
Кремль в істериці через конфіскацію майна олігарха Малофеєва у США
Сьогодні, 11:01
У Росії трапився землетрус
Сьогодні, 10:07

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту