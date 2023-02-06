Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Херсонщині росіяни заманюють на війну школярів – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Херсонщині росіяни заманюють на війну школярів – Генштаб
фото: Генштаб

Авіація Сил оборони протягом доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження окупантів

Триває 348 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав п’ять ракетних та 12 авіаційних ударів. Здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населених пунктів Гола Пристань та Херсон. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є жертви серед цивільного населення. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Обстановка залишається незмінною, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка і Олександрівка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Красне, Гатище, Вовчанськ і Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Ворог обстріляв райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку

Противник завдав вогневого впливу по районах Тернів Донецької області та Площанки, Червонопопівки, Кремінної і Діброви на Луганщині.

На Бахмутському напрямку

Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка.

На Авдіївському напрямку

Вогневого ураження зазнали Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву і Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка і Степове Запорізької області та Великомихайлівка на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 12 населених пунктів. Зокрема, Гола Пристань, Золота Балка, Качкарівка, Милове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Противник продовжує заходи з примусової паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях. Так, в місті Кремінна Луганської області працівникам так званих «державних підприємств ЛНР», які не перебувають в черзі на отримання російського паспорта, знижують зарплатню на 30%.

На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області окупанти посилюють фільтраційні заходи. Для проведення перевірок місцевого населення з проукраїнською позицією в Новотроїцьке прибули співробітники ФСБ Російської Федерації.

Для поповнення втрат в живій силі, крім мобілізації, окупанти також проводять пропагандистсько-агітаційну роботу серед молоді. Так, в школах Скадовського району Херсонської області створюються кадетські класи з посиленою військовою підготовкою. Російські загарбники обіцяють, що випускникам цих класів нібито будуть надаватися пільги при вступі на контрактну військову службу у вигляді призначення на сержантські посади.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Наші ракетники і артилеристи, в свою чергу, уразили два райони зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, розвідка назвала три напрямки можливого наступу окупантів.

Теги: окупанти Генштаб Авдіївка Херсон місто населення пільги Бахмут росіяни Вугледар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна продовжує героїчну боротьбу проти окупанта
У ворога відсутня  координація між військовослужбовцями та найманцями – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Авіація Сил оборони протягом доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження ворога
Генштаб застеріг про високу загрозу авіаційних та ракетних ударів РФ
Вчора, 18:29
Втрати ворога такі великі, що під шпиталі облаштовують колишні склади, а медиків везуть аж з Якутії
Мобілізовані росіяни відмовляються воювати – Генштаб
Вчора, 06:33

Події в Україні

На Херсонщині росіяни заманюють на війну школярів – Генштаб
На Херсонщині росіяни заманюють на війну школярів – Генштаб
Історичне рішення. Українська церква переходить на новий календар
Історичне рішення. Українська церква переходить на новий календар
Снайпер застрелив останню жительку: росіяни повністю знищили селище на Донбасі (відео)
Снайпер застрелив останню жительку: росіяни повністю знищили селище на Донбасі (відео)
Українські бійці зупинили наступ штурмовиків РФ під Бахмутом і взяли полонених (фото)
Українські бійці зупинили наступ штурмовиків РФ під Бахмутом і взяли полонених (фото)
Розвідка повідомила, що Росія незабаром отримає нову партію «Шахедів»
Розвідка повідомила, що Росія незабаром отримає нову партію «Шахедів»
Правоохоронці арештували 170 вагонів із російськими і білоруськими товарами
Правоохоронці арештували 170 вагонів із російськими і білоруськими товарами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Вручення повісток на вулиці. Резніков пояснив, що відбувається
34K
День народження першої леді: найкращі образи Зеленської (фото)
28K
Росія втратила найбільший атомний підводний човен
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
14K
У Туреччині сталися ще два потужних землетруси (відео)
11K
День народження першої леді: цікаві факти з життя Зеленської (фото)

Новини

«Зливав» росіянам дані про наступальні операції ЗСУ: СБУ затримала злочинця
Сьогодні, 16:21
Путін відправив Лаврова у турне. Перша зупинка – Ірак
Сьогодні, 16:04
У Туреччині відкрили «повітряний коридор допомоги» постраждалим
Сьогодні, 15:16
Парламент позбавив мандата депутата ОПЗЖ Абрамовича
Сьогодні, 15:05
Дітей витягують із-під завалів. Кадри рятувальної операції в Туреччині
Сьогодні, 14:34
Офіціантки заспівали гімн України у Донецьку (відео)
Сьогодні, 09:57

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту