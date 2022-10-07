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Захисники збили ворожі гелікоптери та безпілотники

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Захисники збили ворожі гелікоптери та безпілотники
Окупанти продовжують зазнавати втрат на півдні України
фото: Генштаб

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів

Підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України збили два безпілотники та два гелікоптери ворога. Про це  повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що російські окупанти продовжують зазнавати втрат на півдні України. В районі Каховки Херсонської області підтверджено знищення живої сили та військової техніки, серед якої засоби протиповітряної оборони.

Повідомляється, що внаслідок ефективного вогневого ураження району зосередження противника поблизу населеного пункту Борозенське Херсонської області 5 жовтня втрати ворога склали до 10 осіб загиблими та близько 20 поранених.

В Генштабі зазначають, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів. «Підтверджено ураження вісім місць зосередження озброєння та військової техніки, а також три зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА та два гелікоптери ворога», – сказано в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що ракетні війська і артилерія за добу уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, понтонну переправу та комплекс РЕБ.

Нагадаємо, триває двісті двадцять шоста доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теги: окупанти авіація озброєння втрати

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