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ЗСУ над Запоріжжям збили три ракети 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЗСУ над Запоріжжям збили три ракети 
Наші захисники приземлили ворожі повітряні цілі 
фото з відкритих джерел

Снаряди окупантів не долетіли до цілей 

Сьогодні, 7 жовтня, ворог завдав чергового ракетного удару по Запоріжжю та околицях. Гучні звуки вибухів в обласному центрі були результатом роботи сил протиповітряної оборони. Над однією з громад Запорізького району протиповітряної оборони знешкодило три ракети ворога. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

ЗСУ над Запоріжжям збили три ракети  фото 1

Постраждалих за попередньою інформацією немає.  

Нагадаємо, сьогодні надвечір російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Як повідомлялося, сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару по обласному центру Запоріжжя. Раніше рашисти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе.

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Теги: ракета обстріл Запоріжжя ворог

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