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Генштаб відзвітував про втрати окупантів на Херсонщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб відзвітував про втрати окупантів на Херсонщині
Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України
фото: Генштаб

ЗСУ відбили атаки ворога на 13 напрямках

Триває двісті двадцять шоста доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Протягом доби окупанти завдали два ракетних та п’ять авіаційних ударів, здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 10 населених пунктів. Серед них – Рідкодуб, Гуляйпільське, Новоандріївка, Запоріжжя, Миколаїв, Славгород.

Для ударів по населених пунктах Запоріжжя та Миколаїв противник використав чотири безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках російські окупанти здійснювали обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка і Ясна Поляна Чернігівської області, а також Середина Буда, Фотовиж, Бояро-Лежачі, Рижівка, Голишівське, Кияниця, Миропілля, Мезенівка та Славгород Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Басове, Глибоке, Висока Яруга, Красне, Стрілеча, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Волохівка та Дворічна;

на Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Терни, Райгородок, Спірне, Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка, Григорівка, Торське, Іванівка та Греківка;

на Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Опитне, Майорськ, Виїмка, Роздолівка, Веселе, Зайцеве та Одрадівка;

на Авдіївському напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Новобахмутівка, Мар’їнка, Красногорівка, Водяне, Первомайське та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура в районах Новоукраїнки, Павлівки, Нескучного, Червоного, Гуляйполя та Новополя.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад двадцяти населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Андріївка, Первомайське, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди.

Російська окупаційна влада продовжує чинити тиск на громадян України, які залишились на тимчасово окупованій території Донецької області. За наявною інформацією, в окремих районах міста Горлівка, представники «силових структур» залякують місцевих жителів, які не підтримали приєднання тимчасово окупованого регіону до російської федерації на незаконному референдумі. Продовжується виявлення чоловіків, які уникають мобілізації, їх затримують та примусово направляють до підрозділів 1-го армійського корпусу для поповнення втрат.

За наявною інформацією, існують суттєві проблеми матеріального забезпечення мобілізаційних заходів, що проводяться військовим керівництвом Російської Федерації. Так, на початку жовтня, з 8 тис. відмобілізованих осіб, які перебувають на базі новосибірського вищого командного училища, забезпечено військовою формою не більше половини. Крім того, зазначеному особовому складу видають лише польову форму та взуття. Решту екіпірування необхідно купувати за власний кошт або спробувати отримати від органів місцевої влади як гуманітарну допомогу. Залишається проблемним питання забезпечення мобілізованих шоломами та бронежилетами.

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на півдні нашої країни. Так, в районі населеного пункту Каховка Херсонської області, підтверджено знищення живої сили та військової техніки, серед якої засоби протиповітряної оборони. Також, внаслідок ефективного вогневого ураження району зосередження противника поблизу населеного пункту Борозенське, 5 жовтня поточного року, втрати ворога склали до 10 осіб загиблими та близько 20 поранених.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження 8 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА та два гелікоптери ворога.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, понтонну переправу та комплекс РЕБ.

Нагадаємо, Збройні сили України деокупували вже понад 2 тис. кв. км території в Херсонській області.

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Теги: окупанти населення Запоріжжя Горлівка Миколаїв озброєння інфраструктура ворог втрати Авдіївка влада Бахмут Генштаб

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