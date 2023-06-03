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Заколот або військове протистояння: розвідка спрогнозувала можливе майбутнє Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Заколот або військове протистояння: розвідка спрогнозувала можливе майбутнє Росії
Російські добровольці продовжують операцію на території Білгородщини
фото з відкритих джерел

Операція «Російського добровольчого корпусу» і легіону «Свобода Росії» досі триває

Одним із низки сценаріїв розвитку ситуації всередині держави-агресора Росії може стати заколот або військове протистояння. Про це в ефірі ток-шоу «Новий відлік» на «Суспільному» розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Внаслідок успішних дій Сил безпеки і оборони України та  деокупації наших територій можливі внутрішні конфлікти всередині самої московщини», – сказав представник ГУР МО України.

Юсов додав, що відповідний сценарій можуть також  зумовити успішні дії повстанців, які борються за свої права на території так званої РФ, – росіян із паспортами цієї федерації.

Представник воєнної розвідки України зазначив, що операція добровольців «Російського добровольчого корпусу» і легіону «Свобода Росії» досі триває.

«Король виявився голим. Все боєздатне, що може рухатись, перекинуте на окупацію України. На території московщини залишились переважно пузаті «гаішники»», – сказав представник воєнної розвідки України.

За словами Андрія Юсова, боротьба з озброєними повстанцями не входить до компетенції скликаних Путіним в межах плану «Едельвейс» до кордону «гібддшників», здебільшого навчених бити кийками учасників мирних акцій протесту і брати хабарі з пенсіонерів:

«Тому так невдало. Тому доводиться артилерією і «Градами» бомбити й нищити цивільні будинки самих московитів. Це все відбувається в прямому ефірі, наживо, на все це дивиться увесь світ», – підсумував представник ГУР МО України.

Нагадаємо, Росія може оголосити нову хвилю мобілізації у спробах досягти своєї мети у війні проти України.

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Теги: король Свобода розвідка

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