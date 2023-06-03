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Росія перекинула в Бахмут залишки «елітних» військ – британська розвідка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія перекинула в Бахмут залишки «елітних» військ – британська розвідка
Cтан російських десантних військ далекий до «елітного»
фото ілюстративне

Група «Вагнера» завершила відхід із Бахмута в тил

Росія продовжила передислокацію регулярних підрозділів на Бахмутський напрямок, а штурмовий загін групи «Вагнера» завершив відхід у тил. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

«Російські ВДВ (повітряно-десантні війська) відіграють дедалі важливішу роль у Бахмуті: зараз на цьому напрямі розгорнуті підрозділи 76-ї та 106-ї дивізій та ще дві окремі бригади ВДВ», – інформує британська розвідка.

Розвідка зазначає, що стан російських десантних військ значно погіршився порівняно зі своїм «елітним» статусом до вторгнення. «Однак російські командири, ймовірно, намагалися зберегти деякі з цих все ще відносно боєздатних підрозділів», – йдеться у зведенні.

Оскільки зараз їх довелося розгорнути для утримання лінії фронту в Бахмуті, ймовірно, усі російські сили, будуть менш гнучкими у реагуванні на оперативні виклики, вважає розвідка.

Росія перекинула в Бахмут залишки «елітних» військ – британська розвідка фото 1

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський знову відвідав українські позиції на Бахмутському напрямку, де з командирами склали план подальших дій.

Українські військові протягом останніх днів зупинили просування на флангах у районі Бахмута Донецької області. Сирський додав, що окупанти змінили формат операції на Бахмутському напрямку, тому настало тимчасове затишшя.

Раніше повідомлялося, що Кремль, імовірно, наказав «кадировцям» замінити «вагнерівців» у Бахмуті.

Теги: Бахмут окупанти війна росія британська розвідка

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