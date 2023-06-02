Кремль у глухому куті: британська розвідка вказала на роль партизанів на Білгородщині

Російські командири зараз стоять перед гострою дилемою

Активність партизанів на території Росії загнали Москву у глухий кут і поставили перед вибором: захищати свою територію або залишати війська в захоплених районах України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як наголошується у зведенні, з ранку 1 червня партизанські загони вдруге за десять днів атакували Білгородську область Росії. У складній обстановці на полі бою безпілотні літальні апарати також завдали ударів по Білгороду (35 км углиб Росії), а влада евакуювала мирних жителів із прикордонного міста Шебекіно після обстрілу.

За даними британської розвідки, російські військові та внутрішні сили, ймовірно, досягли швидшого успіху у стримуванні цього рейду, ніж попередній раз. Проте, згідно з власним пресрелізом міноборони Росії, воно вдалось до розгортання на своїй території всього комплексу вогневих засобів, включаючи ударні вертольоти та важку термобаричну ракетну установку ТОС-1А.

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«Російські командири зараз стоять перед гострою дилемою: посилювати оборону у прикордонних районах Росії або зміцнювати свої позиції в окупованій Україні», - йдеться у повідомленні міноборони Британії.

Як повідомлялося, бійці російського добровольчого корпусу повідомили, що знову зайшли на територію Білгородської області РФ і розпочали другу фазу звільнення територій від путінського режиму.