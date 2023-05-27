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Терорист Гіркін розповів про мобілізацію та зробив сумний для росіян прогноз

Надія Карбунар
glavcom.ua
Терорист Гіркін розповів про мобілізацію та зробив сумний для росіян прогноз
У Росії воювати вирушає лише один із десяти тих, хто мав би йти до війська
фото з відкритих джерел

У російській армії бракує людей, а втомлені бійці не можуть навіть піти у відпустку

Терорист Ігор Гіркін-Стрєлков учергове взявся скиглити через ситуацію на фронті. Цього разу він розповів притчу про мобілізацію.

Із оповіді стає зрозумілим, чому воювати вирушає лише один із десяти тих, хто мав би йти до війська, і як правило це російський Іван. Представники ж інших народів, як правило, знаходять спосіб уникнути мобілізації.

У результаті ж в армії бракує людей, а втомлені бійці не можуть навіть піти у відпустку. Тож незабаром їм зовсім може зірвати дах, і вони почнуть стріляти в командирів, завершує розповідь сумним прогнозом Гіркін.

Раніше терорист Ігор Гіркін заявив, що наступна важлива дата у війні Росії проти України – це 29 червня, оскільки саме в цей день в Туреччині пройде другий тур президентських виборів.

Також терорист Гіркін скиглив через ситуацію в Бахмуті.

 

Теги: Ігор Гіркін мобілізація росія війна

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