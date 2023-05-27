Терорист Гіркін розповів про мобілізацію та зробив сумний для росіян прогноз

У Росії воювати вирушає лише один із десяти тих, хто мав би йти до війська

У російській армії бракує людей, а втомлені бійці не можуть навіть піти у відпустку

Терорист Ігор Гіркін-Стрєлков учергове взявся скиглити через ситуацію на фронті. Цього разу він розповів притчу про мобілізацію.

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Із оповіді стає зрозумілим, чому воювати вирушає лише один із десяти тих, хто мав би йти до війська, і як правило це російський Іван. Представники ж інших народів, як правило, знаходять спосіб уникнути мобілізації.

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У результаті ж в армії бракує людей, а втомлені бійці не можуть навіть піти у відпустку. Тож незабаром їм зовсім може зірвати дах, і вони почнуть стріляти в командирів, завершує розповідь сумним прогнозом Гіркін.

Раніше терорист Ігор Гіркін заявив, що наступна важлива дата у війні Росії проти України – це 29 червня, оскільки саме в цей день в Туреччині пройде другий тур президентських виборів.

Також терорист Гіркін скиглив через ситуацію в Бахмуті.