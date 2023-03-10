Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Залужний, Буданов, Резніков. Хто прийшов попрощатися із загиблими героями (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Залужний, Буданов, Резніков. Хто прийшов попрощатися із загиблими героями (фото)
Буданов, Залужний та Резніков прийшли попрощатися з полеглими героями
фото: Євген Будерацький / Facebook

Сьогодні Київ прощається із легендарим Да Вінчі та батьком і сином, які героїчно загинули під Бахмутом

Попрощатися із загиблими українськими героями Дмитром Коцюбайлом «Да Вінчі», Олег «Хома» та Микитою «Турист» Хомюками (батько та син, які загинули під час бою у Бахмуті) прийшли головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов та міністр оборони України Олексій Резніков.

Залужний, Буданов, Резніков. Хто прийшов попрощатися із загиблими героями (фото) фото 1
Залужний, Буданов, Резніков. Хто прийшов попрощатися із загиблими героями (фото) фото 2
Залужний, Буданов, Резніков. Хто прийшов попрощатися із загиблими героями (фото) фото 3
Залужний, Буданов, Резніков. Хто прийшов попрощатися із загиблими героями (фото) фото 4

Окрім них, на Майдані Незалежності зібралися тисячі людей.

Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському, нині Бурштинської громади Івано-Франківського району Івано-Франківської области України. Освіту здобував у Бовшівській загальноосвітній школі та Івано-Франківському художному ліцеї.

Попри юний вік, Дмитро брав активну участь у Революції Гідності. По її завершенню, у 17 років, пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках. У 2014-му командував взводом добровольців, а у 2015-му – добровольчою ротою.

17 березня 2016 року призначений командиром 1-шої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі» ДУК ПС, яка переформатована в батальйон.

30 листопада 2021 року був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Героя України зі врученням «Золотої Зірки». Як зазначено в указі президента Володимира Зеленського, високе звання присвоєне Дмитрові Коцюбайлу «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

Перед цим з ним попрощалися вдома на Івано-Франківщині.

Залужний, Буданов, Резніков. Хто прийшов попрощатися із загиблими героями (фото) фото 5
Залужний, Буданов, Резніков. Хто прийшов попрощатися із загиблими героями (фото) фото 6

У боях за Бахмут Донецької області загинули батько і син – Олег «Хома» та Микита «Турист». 

Воїни визволяли Київщину та Херсонщину, а потім поїхали обороняти Бахмут. Під час бою батько накрив собою сина, але снаряд розірвався біля їх голів. 

10 фото
На весь екран

Раніше на прощання з Да Вінчі у Михайлівському соборі прийшли президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.

Читайте також: 

Теги: росія війна окупанти Україна Валерій Залужний Кирило Буданов Олексій Резніков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Прикарпатті попрощалися з полеглим Героєм Да Вінчі (фото)
На Прикарпатті попрощалися з полеглим Героєм Да Вінчі (фото)
Вчора, 14:12
Попрощатися з легендарним Да Вінчі прийшли Зеленський та прем’єрка Фінляндії (фото)
Попрощатися з легендарним Да Вінчі прийшли Зеленський та прем’єрка Фінляндії (фото)
Сьогодні, 13:30
Прощання з легендарним Да Вінчі в Києві
«Віддав життя на війні, аби це не робили діти». Київ проводить в останню путь Героя Да Вінчі (фото, відео)
Сьогодні, 13:36

Події в Україні

Залужний, Буданов, Резніков. Хто прийшов попрощатися із загиблими героями (фото)
Залужний, Буданов, Резніков. Хто прийшов попрощатися із загиблими героями (фото)
Росія посилила інформатаку щодо Бахмута: Міноборони повідомило деталі
Росія посилила інформатаку щодо Бахмута: Міноборони повідомило деталі
«Віддав життя на війні, аби це не робили діти». Київ проводить в останню путь Героя Да Вінчі (фото, відео)
«Віддав життя на війні, аби це не робили діти». Київ проводить в останню путь Героя Да Вінчі (фото, відео)
Попрощатися з легендарним Да Вінчі прийшли Зеленський та прем’єрка Фінляндії (фото)
Попрощатися з легендарним Да Вінчі прийшли Зеленський та прем’єрка Фінляндії (фото)
Перший український політв’язень у Криму вийшов на волю
Перший український політв’язень у Криму вийшов на волю
З'явилися супутникові знімки Бахмута після бомбардувань
З'явилися супутникові знімки Бахмута після бомбардувань

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Навіщо РФ вдарила по Україні ракетами 9 березня? ISW назвав неочікувану причину
13K
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Масштабна повітряна тривога тривала більше години
11K
Перешкоджав обороні аеропорту в Гостомелі. Суд арештував ексдиректора «Антонова»
9130
Поліція Данії визначила яхту, яка може бути причетною до підриву «Північних потоків»
7877
Усі негайно в укриття: у Москві пролунав сигнал повітряної тривоги

Новини

Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
Вчора, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
Вчора, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
Вчора, 06:58
Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
7 березня, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту