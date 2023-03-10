Залужний, Буданов, Резніков. Хто прийшов попрощатися із загиблими героями (фото)

Буданов, Залужний та Резніков прийшли попрощатися з полеглими героями

Сьогодні Київ прощається із легендарим Да Вінчі та батьком і сином, які героїчно загинули під Бахмутом

Попрощатися із загиблими українськими героями Дмитром Коцюбайлом «Да Вінчі», Олег «Хома» та Микитою «Турист» Хомюками (батько та син, які загинули під час бою у Бахмуті) прийшли головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов та міністр оборони України Олексій Резніков.

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Окрім них, на Майдані Незалежності зібралися тисячі людей.

Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському, нині Бурштинської громади Івано-Франківського району Івано-Франківської области України. Освіту здобував у Бовшівській загальноосвітній школі та Івано-Франківському художному ліцеї.

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Попри юний вік, Дмитро брав активну участь у Революції Гідності. По її завершенню, у 17 років, пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках. У 2014-му командував взводом добровольців, а у 2015-му – добровольчою ротою.

17 березня 2016 року призначений командиром 1-шої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі» ДУК ПС, яка переформатована в батальйон.

30 листопада 2021 року був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Героя України зі врученням «Золотої Зірки». Як зазначено в указі президента Володимира Зеленського, високе звання присвоєне Дмитрові Коцюбайлу «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

Перед цим з ним попрощалися вдома на Івано-Франківщині.

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У боях за Бахмут Донецької області загинули батько і син – Олег «Хома» та Микита «Турист».

Воїни визволяли Київщину та Херсонщину, а потім поїхали обороняти Бахмут. Під час бою батько накрив собою сина, але снаряд розірвався біля їх голів.

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Раніше на прощання з Да Вінчі у Михайлівському соборі прийшли президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.

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