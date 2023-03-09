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Батько накрив собою сина. У боях за Бахмут героїчно загинули воїни ЗСУ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Батько накрив собою сина. У боях за Бахмут героїчно загинули воїни ЗСУ
У боях за Бахмут героїчно загинули батько та син
фото з відкритих джерел

Олег та Микита Хомюки визволяли Київщину та Херсонщину, а потім поїхали обороняти Бахмут

У боях за Бахмут Донецької області загинули батько і син – Олег із позивним «Хома» та його син Микита з позивним «Турист». Снаряд розірвався біля їхніх голів. Про це повідомив офіцер ЗСУ Дмитро Христюк.

Уся чоловіча частина сім'ї Олега та Микити пішла на фронт з перших днів. Воїни визволяли Київщину та Херсонщину, а потім поїхали обороняти Бахмут.

Олег і Микита Хомюки разом обороняли Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ
Олег і Микита Хомюки разом обороняли Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ
фото з відкритих джерел

«Вони загинули під Бахмутом. Батько накрив собою сина, але снаряд розірвався біля їх голів. Загинули обоє. Разом. Як і йшли разом стежками цієї війни… Батько і син – пліч-о-пліч. Неймовірні хлопці, які хотіли розвиватися, боротися, перемагати і жити», – написав Христюк.

10 березня у Києві відбудеться прощання із загиблими під Бахмутом батьком та сином Олегом і Микитою Хомюками. Об 11:00 на Майдані Незалежності відбудеться Громадська панахида. О 13:00 – поховання на Лісовому кладовищі. Про це інформує Київська міська адміністрація.

Щодня Україна в кривавій загарбницькій війні Росії втрачає найкращих синів та дочок. Вони триматимуть небо над Україною.

Нагадаємо, що нещодавно під Бахмутом загинув відомий військовий Дмитро Коцюбайло з позивним «Да Вінчі». 

Теги: Бахмут поховання

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