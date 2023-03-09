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На Прикарпатті попрощалися з полеглим Героєм Да Вінчі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Прикарпатті попрощалися з полеглим Героєм Да Вінчі (фото)
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Чин похорону та прощання відбудуться 10 березня у Києві: в Михайлівському соборі та на Майдані Незалежності

У селі Бовшів на Івано-Франківщині попрощалися з Героєм України Дмитром Коцюбайлом на позивний Да Вінчі. Сотні людей прийшли віддати шану полеглому командиру спецпідрозділу «Вовки Да Вінчі». Про це повідомляє «Суспільне».

Прощання відбувалося в Народному домі Бовшева.

У Бовшеві та в багатьох селах поблизу люди масово виходили на дорогу, ставали на коліна, проводжаючи загиблого. На прощання прибули щонайменше тисяча людей.

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Чин похорону та прощання відбудуться 10 березня у Києві: в Михайлівському соборі та на Майдані Незалежності.

Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському, нині Бурштинської громади Івано-Франківського району Івано-Франківської области України. Освіту здобував у Бовшівській загальноосвітній школі та Івано-Франківському художному ліцеї.

Попри юний вік, Дмитро брав активну участь у Революції Гідності. По її завершенню, у 17 років, пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках. У 2014-му командував взводом добровольців, а у 2015-му – добровольчою ротою.

17 березня 2016 року призначений командиром 1-шої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі» ДУК ПС, яка переформатована в батальйон.

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30 листопада 2021 року був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Героя України зі врученням «Золотої Зірки». Як зазначено в указі президента Володимира Зеленського, високе звання присвоєне Дмитрові Коцюбайлу «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

В інтерв'ю «Главкому» Дмитро Коцюбайло розповів, що окуповані території України треба звільняти виключно силовим способом. Він говорив, що українцям потрібно розраховувати на самих себе, на свою армію, на своїх героїв.

Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня в бої під Бахмутом. Президент Зеленський відреагував на смерть Да Вінчі. 

Читайте також: Герой України Да Вінчі: Наші території треба звільняти силовим способом. Не бачу іншого шляху
Теги: ЗСУ війна росія окупанти

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