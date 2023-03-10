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Попрощатися з легендарним Да Вінчі прийшли Зеленський та прем’єрка Фінляндії (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Попрощатися з легендарним Да Вінчі прийшли Зеленський та прем’єрка Фінляндії (фото)
Telegraf

Сьогодні Дмитра Коцюбайла поховають у Києві

Сьогодні у Києві прощаються з легендарним українським воїном, добровольцем Дмитром Коцюбайлом, який з 2014 року боронив нашу державу. Захисник загинув 7 березня у боях за Бахмут.

Напередодні з 27-річним Героєм України попрощалися у рідному селі Бовшів на Івано-Франківщині. Сьогодні Дмитра Коцюбайла поховають у Києві.

На прощання прийшов президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.

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Прощання з Дмитром Коцюбайлом в Києві
Telegraf

Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському, нині Бурштинської громади Івано-Франківського району Івано-Франківської области України. Освіту здобував у Бовшівській загальноосвітній школі та Івано-Франківському художному ліцеї.

Попри юний вік, Дмитро брав активну участь у Революції Гідності. По її завершенню, у 17 років, пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках. У 2014-му командував взводом добровольців, а у 2015-му – добровольчою ротою.

17 березня 2016 року призначений командиром 1-шої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі» ДУК ПС, яка переформатована в батальйон.

30 листопада 2021 року був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Героя України зі врученням «Золотої Зірки». Як зазначено в указі президента Володимира Зеленського, високе звання присвоєне Дмитрові Коцюбайлу «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

В інтерв'ю «Главкому» Дмитро Коцюбайло розповів, що окуповані території України треба звільняти виключно силовим способом. Він говорив, що українцям потрібно розраховувати на самих себе, на свою армію, на своїх героїв.

Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня в бої під Бахмутом. Президент Зеленський відреагував на смерть Да Вінчі. 

Читайте також: Герой України Да Вінчі: Наші території треба звільняти силовим способом. Не бачу іншого шляху
Теги: війна Володимир Зеленський росія окупанти Україна

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