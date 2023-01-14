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Залужний повідомив, якими ракетами атакувала Росія та скільки їх вдалося знищити

Надія Карбунар
glavcom.ua
Залужний повідомив, якими ракетами атакувала Росія та скільки їх вдалося знищити
ППО знищила 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети
фото з відкритих джерел

Загалом ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування

Противник 14 січня завдав масованих ракетних ударів по території України. Зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування «Калібр», керовані авіаційні ракети Х-59, – по об’єктах критичної інфраструктури України», – повідомив Залужний.

Залужний повідомив, якими ракетами атакувала Росія та скільки їх вдалося знищити фото 1

Загалом ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет.

Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети.

Нагадаємо, в Україні 14 січня повітряна тривога лунала тричі. Востаннє вона тривала понад дві години

«ППО та авіація працюють, відіб‘ємося, хоч ворог ніяк не змінить тактику і продовжує воювати з цивільною інфраструктурою», – повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

 

Теги: росія держава столиця Валерій Залужний ворог

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