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У Молдові біля кордону з Україною знайшли уламки ракети

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Молдові біля кордону з Україною знайшли уламки ракети
Це вже третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет
фото: міністерство внутрішніх справ Молдови

У Молдові біля кордону з Україною знайшли уламки ракети

Співробітники прикордонної поліції Молдови виявили уламки ракети у Бричанському районі, що межує з Україною. Про це 14 січня повідомило міністерство внутрішніх справ Молдови.

За даними МВС Молдови, після масованого бомбардування України Росією патруль прикордонної поліції виявив сьогодні вдень в районі прикордонного сектора Ларга (район Бричень) залишки ракети.

У Молдові біля кордону з Україною знайшли уламки ракети фото 1

У зв’язку з бомбардуванням України прикордонна поліція Молдови реалізувала план дій у надзвичайних ситуаціях і збільшила кількість патрулів у прикордонній зоні, які здійснюють спостереження за повітряним простором та зеленою смугою кордону.

Після виявлення залишків передбачуваної ракети було негайно вжито заходів щодо захисту району та повідомлено екстрену службу 112. Також повідомлено прокуратуру Бричанського району. Правоохоронці Молдови охороняють периметр і готують допомогу для слідчих та перевірочних груп та прокуратури.

Це вже третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України.

Нагадаємо, унаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Під час масштабної повітряної тривоги, близько о 15:40, у  Дніпрі прогримів потужний вибух. За попередньою інформацією внаслідок ракетної атаки десятеро поранених. Двоє з них – діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні.

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