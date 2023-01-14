Це вже третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет

У Молдові біля кордону з Україною знайшли уламки ракети

Співробітники прикордонної поліції Молдови виявили уламки ракети у Бричанському районі, що межує з Україною. Про це 14 січня повідомило міністерство внутрішніх справ Молдови.

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За даними МВС Молдови, після масованого бомбардування України Росією патруль прикордонної поліції виявив сьогодні вдень в районі прикордонного сектора Ларга (район Бричень) залишки ракети.

У зв’язку з бомбардуванням України прикордонна поліція Молдови реалізувала план дій у надзвичайних ситуаціях і збільшила кількість патрулів у прикордонній зоні, які здійснюють спостереження за повітряним простором та зеленою смугою кордону.

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Після виявлення залишків передбачуваної ракети було негайно вжито заходів щодо захисту району та повідомлено екстрену службу 112. Також повідомлено прокуратуру Бричанського району. Правоохоронці Молдови охороняють периметр і готують допомогу для слідчих та перевірочних груп та прокуратури.

Це вже третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України.

Нагадаємо, унаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Під час масштабної повітряної тривоги, близько о 15:40, у Дніпрі прогримів потужний вибух. За попередньою інформацією внаслідок ракетної атаки десятеро поранених. Двоє з них – діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні.