Залужний зідзвонився з головнокомандувачем сил НАТО: про що говорили

Каволі обговорив із Залужним наявні та потенційні загрози з боку РФ та Білорусі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Про це він повідомив в Telegram.

«Поспілкувався телефоном з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що сторони обговорили оперативну ситуацію та плани подальших дій Сил оборони України, а також наявні та потенційні загрози з боку держави-терориста Російської Федерації та Республіки Білорусь.

«Підтримка діалогу та високого рівня військового співробітництва з країнами-партнерами, так само, як і набуття взаємосумісності з їхніми збройними силами, залишаються нашими пріоритетами», – додав Залужний.

Нагадаємо, триває 233-тя доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.