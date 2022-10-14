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Ядерні навчання НАТО: Альянс розкрив подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
Ядерні навчання НАТО: Альянс розкрив подробиці
До навчань НАТО буде залучено американські важкі бомбардувальники B-52
Фото: U.S. Air Force

Військові навчання з ядерного стримування триватимуть з 17 по 30 жовтня

У понеділок, 17 жовтня, у повітряному просторі над північно-західною Європою стартують навчання з ядерного стримування «Стійкий полудень», у яких візьмуть участь 14 країн. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті НАТО.

Відомо, що навчання триватимуть до 30 жовтня. В Альянсі стверджують, що це щорічна програма тренувань з ядерного стримування і вона не пов'язана з російсько-українською війною та ядерним шантажем Росії.

Вже відомо, що у навчаннях братимуть участь до 60 літаків різних типів. Серед них – американські бомбардувальники B-52, винищувачі четвертого та п'ятого поколінь, а також літаки-розвідники та літаки-заправники.

Навчальні польоти проходитимуть над Бельгією (країна цього року стала майданчиком для тренувань), а також над Північним морем та Великою Британією. Під час навчань військові відпрацюють застосування атомних бомб, які США розміщують в Європі.

Зазначимо, що раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що сили НАТО не скасовуватимуть заплановані навчання з ядерного стримування через повномасштабну російсько-українську війну, оскільки це може слугувати невірним сигналом для РФ і посилити ескалацію в Україні.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що можливий тактичний ядерний удар Росії по Україні не вимагатиме ядерної відповіді з боку Франції.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель раніше заявив, що використання російським диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї проти України матиме настільки потужну військову відповідь, що російська армія буде знищена

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США на дуже високому рівні повідомили Кремлю – будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, адже Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче. 

Президент США Джо Байден попередив про реальність ядерних погроз президента Росії Володимира Путіна, оскільки він продовжує стикатися з військовими невдачами в Україні. Світу вперше загрожує армагеддон із часів Карибської кризи через загрозу застосування ядерної зброї. 

До слова, сьогодні, 13 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом.

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Теги: військові навчання НАТО ядерна зброя

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