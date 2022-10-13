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Що міністри оборони країн НАТО кажуть про Україну: Резніков розповів подробиці з кулуарів

Надія Клочко
glavcom.ua
Що міністри оборони країн НАТО кажуть про Україну: Резніков розповів подробиці з кулуарів
Україна подала заявку на прискорений вступ до НАТО 30 вересня
фото з відкритих джерел

У НАТО триває дискусія щодо членства України

Під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у неформальних розмовах представники Альянсу висловлюють аргументи на користь членства України. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час бесіди з українськими журналістами у Брюсселі, передає hromadske.

Резніков пояснив, що заявка України на членство в НАТО підлягає обговоренню, оскільки рішення мають ухвалити демократичні країни демократичного світу, і воно буде ухвалене не сьогодні.

За словами голови Міноборони, дискусія вже розпочалася, звучать різні аргументи, і в кулуарах вони ще цікавіші.

«У кулуарах мені було дуже приємно слухати міністрів. Вони кажуть: «Якщо ми розуміємо, що на Мадридському саміті визначено, що головною загрозою країн НАТО є Росія (це прямо записано в їхньому стейтменті), а сьогодні Україна демонструє всьому світу, що вона має найкращу експертизу протистояти російській армії, стримувати її та вже перемагати, які ще додаткові потрібні аргументи щодо вступу України до НАТО?» – розповів Резніков.

Як відомо, 12 жовтня штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося чергове засідання контактної групи з оборони нашої країни, так званий «Рамштайн-6». Для участі в засіданні до Брюсселя прибули голова Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк А. Міллі.

На брифінгу після зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські війська за підтримки наданого Заходом озброєння змінили динаміку війни. Міністр зазначив, що українські війська знову і знову демонструють зміну ситуації на полі бою завдяки наданому партнерами озброєнню. А напади Росії лише посилюють рішучість союзників у допомозі України.

Міністр оборони США також зазначив, що США планують надати Україні системи протиповітряної оборони настільки швидко, наскільки це фізично можливо. 

Нагадаємо, 30 вересня Україна подала заявку на прискорений вступ до НАТО у відповідь на оголошення Росією незаконної анексії українських територій.

Для вступу до Альянсу потрібна згода всіх 30 членів. Водночас низка держав-членів Альянсу підтримали заявку України на вступ до у НАТО.

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Теги: НАТО війна Україна Олексій Резніков

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