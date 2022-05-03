Залужний показав, які ворожі безпілотники знищено за дві дні (фото)

ЗСУ ліквідували ворожих БПЛА загальною вартістю близько $2 млн

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про знищення майже 20 безпілотників окупантів протягом двох днів. Про це повідомляється у телеграм-каналі Міністерства оборони України.

«Злагоджена робота підрозділів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони Сухопутних військ… За останні дві доби ЗСУ ліквідували майже 20 ворожих БПЛА загальною вартістю близько $2 млн», – зазначив Залужний.

Повідомлення проілюстроване знімками збитих безполітників. «На фото – вражені російські БПЛА «Орлан» та «Тахіон» на Східному напрямку та ZALA на Північному», – повідомив Залужний.

Нагадаємо, ЗСУ збили над Одесою ще один ударний безпілотник.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію про втрати російських військ за попередню добу. Зокрема, йдеться про втрату 24,2 тисячі військових, з них близько 400 людей – за попередню добу.

Нагадаємо, російський офіцер морської піхоти Іван Отраковський, який потрапив під мінометний обстрілі опинився у госпіталі, визнав міць української армії.

Читайте також інтерв'ю: