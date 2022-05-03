Хода рашистів із холодильниками. Кім висміяв запланований парад на 9 травня

Станом на 3 травня окупанти двічі обстріляли Миколаївську область

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зіронізував на тему «параду перемоги», який Кремль планує провести 9 травня у розпал війни з Україною. Своїми думками очільник області поділився у ранковому відеозверненні.

«Учора натрапив на відео, що росіяни реально збираються святкувати день позору 9 травня. Реально тренуються…Ніхто росіянам не говорив, що святкувати перемогу під час війни не можна – це погана прикмета? Не уявляю, що вони там покажуть. Парад військових з холодильниками чи колони викрадених вантажівок із зерном з Херсонської області? Ганебна війна…», – зазначив Кім.

Він називає «сюром» тренування літаків, марширування солдатів та «дівчаток у чорній формі, схожій на СС».

Щодо обстановки у Миколаївській області станом на 3 травня глава ОВА зазначив: «Два обстріли, які були без жертв. Зараз ще прилетіло в один район за містом, дізнаватимуся що там. Із компенсаціями для внутрішньо переміщених осіб – вирішили. Список ще оновлюватиметься».

Кім також повідомив, що щодо інтернету в Херсоні точку пориву знайшли. Але він не впевнений, чи дадуть змогу росіяни полагодити і далі транслювати.

Нагадаємо, 2 травня, російські військові знову обстріляли Корабельний район Миколаєва. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Внаслідок ворожого обстрілу загорілись три металеві побутові вагончики. Тим часом, окупанти безперестанку штурмують Луганську область.