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    Події в Україні

    Хода рашистів із холодильниками. Кім висміяв запланований парад на 9 травня

    Хода рашистів із холодильниками. Кім висміяв запланований парад на 9 травня
    фото з російських ЗМІ

    Станом на 3 травня окупанти двічі обстріляли Миколаївську область

    Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зіронізував на тему «параду перемоги», який Кремль планує провести 9 травня у розпал війни з Україною. Своїми думками очільник області поділився у ранковому відеозверненні.

    «Учора натрапив на відео, що росіяни реально збираються святкувати день позору 9 травня. Реально тренуються…Ніхто росіянам не говорив, що святкувати перемогу під час війни не можна – це погана прикмета? Не уявляю, що вони там покажуть. Парад військових з холодильниками чи колони викрадених вантажівок із зерном з Херсонської області? Ганебна війна…», – зазначив Кім.

    Він називає «сюром» тренування літаків, марширування солдатів та «дівчаток у чорній формі, схожій на СС».

    Щодо обстановки у Миколаївській області станом на 3 травня глава ОВА зазначив: «Два обстріли, які були без жертв. Зараз ще прилетіло в один район за містом, дізнаватимуся що там. Із компенсаціями для внутрішньо переміщених осіб – вирішили. Список ще оновлюватиметься».

    Кім також повідомив, що щодо інтернету в Херсоні точку пориву знайшли. Але він не впевнений, чи дадуть змогу росіяни полагодити і далі транслювати.

    Нагадаємо, 2 травня, російські військові знову обстріляли Корабельний район Миколаєва. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Внаслідок ворожого обстрілу загорілись три металеві побутові вагончики. Тим часом, окупанти безперестанку штурмують Луганську область.

    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина парад Україна окупація #stoprussia
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    Хода рашистів із холодильниками. Кім висміяв запланований парад на 9 травня