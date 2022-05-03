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    Генштаб оновив втрати російської армії: за добу 400 осіб

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    Генштаб оновив втрати російської армії: за добу 400 осіб
    фото: Генеральний штаб ЗСУ

    Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку

    Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію про втрати російських військ за попередню добу. Зокрема, йдеться про втрату 24,2 тисячі військових, з них близько 400 людей – за попередню добу.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 травня склали:
    • особового складу ‒ близько/ 24200 (+400) осіб ліквідовано,
    • танків ‒ 1062 (+14) од,
    • бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од,
    • артилерійських систем – 475 (+16) од,
    • РСЗВ ‒ 162 (+10) од,
    • засоби ППО ‒ 80 (+0) од,
    • літаків – 194 (+0) од,
    • гелікоптерів – 155 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн ‒1843 (+19) од,
    • кораблі /катери / boats ‒ 10 (+2) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 291 (+20).
    • Спеціальна техніка ‒ 38 (+0).
    • Крилаті ракети ‒ 84 (+0).

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    Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

    Триває 69-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Противник вживає заходів щодо поповнення значних втрат техніки в підрозділах збройних сил РФ, що ведуть бойові дії на території України.

    Нагадаємо, російський офіцер морської піхоти Іван Отраковський, який потрапив під мінометний обстрілі опинився у госпіталі, визнав міць української армії.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Генштаб оновив втрати російської армії: за добу 400 осіб