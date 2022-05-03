Генштаб оновив втрати російської армії: за добу 400 осіб

Генштаб оновив втрати російської армії: за добу 400 осібграфіка
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку
Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію про втрати російських військ за попередню добу. Зокрема, йдеться про втрату 24,2 тисячі військових, з них близько 400 людей – за попередню добу.
- особового складу ‒ близько/ 24200 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1062 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од,
- артилерійських систем – 475 (+16) од,
- РСЗВ ‒ 162 (+10) од,
- засоби ППО ‒ 80 (+0) од,
- літаків – 194 (+0) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒1843 (+19) од,
- кораблі /катери / boats ‒ 10 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 291 (+20).
- Спеціальна техніка ‒ 38 (+0).
- Крилаті ракети ‒ 84 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.
Триває 69-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Противник вживає заходів щодо поповнення значних втрат техніки в підрозділах збройних сил РФ, що ведуть бойові дії на території України.
Нагадаємо, російський офіцер морської піхоти Іван Отраковський, який потрапив під мінометний обстрілі опинився у госпіталі, визнав міць української армії.