ЗСУ збили над Одесою ще один ударний безпілотник

Радіус дії безпілотника до 400 км

Сьогодні вранці, 3 травня, сили протиповітряної оборони ЗСУ збили над Одесою ще один, п'ятнадцятий ворожий безпілотник. Про знищення БпЛА повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Одеса. Ще один ворожий БпЛА типу «Форпост» пішов за російським кораблем. Дякуємо ППО!», – зазначив Братчук.

До слова, ударний безпілотник типу «Форпост» може здійснювати розвідку на висоті до п'яти кілометрів протягом 16 годин. Радіус його дії – до 400 км .

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію про втрати російських військ за попередню добу. Зокрема, йдеться про втрату 24,2 тисячі військових, з них близько 400 людей – за попередню добу.

Нагадаємо, російський офіцер морської піхоти Іван Отраковський, який потрапив під мінометний обстрілі опинився у госпіталі, визнав міць української армії.

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