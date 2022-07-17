«Запорізький месник» збив уже шостий російський літак

Юний нацгвардієць «Іглою» збив ще один російський Су-25

На рахунку 19-річного нацгвардійця уже шість ворожих літаків Су-25 та одна крилата ракета

На Запорізькому напрямку строковик Національної гвардії України знищив черговий ворожий штурмовик Су-25. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Нацгвардії у Facebook.

«Строковик Національної гвардії України, якому лише 19 років, зараз виконує бойові завдання, захищаючи українське небо на Запорізькому напрямку, та нещадно б’є ворога у повітрі разом зі своєю вірною «подружкою» ПЗРК «Ігла», – ідеться в повідомленні.

У соцмережах українці вже прозвали нацгвардійця «Запорізьким месником».

Військовий 16 липня близько 22:00 збив крилату ракету. «А вже на ранок наступного дня він поповнив свою скарбничку збитих літаків ще однією «сушкою», – ідеться в повідомленні.

На рахунку нацгвардійця уже шість ворожих літаків Су-25 та одна крилата ракета.

Нагадаємо, Збройні сили України з 24 лютого по 17 липня ліквідували близько 38 300 російських загарбників та знищили 220 літаків.

Як відомо, триває 144-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Ворог провів кілька невдалих штурмів на Донбасі.

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