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    Події в Україні

    «Запорізький месник» збив уже шостий російський літак

    Юний нацгвардієць &laquo;Іглою&raquo; збив ще один російський Су-25 - «Запорізький месник» збив уже шостий російський літак
    Юний нацгвардієць «Іглою» збив ще один російський Су-25
    ілюстраційне фото

    На рахунку 19-річного нацгвардійця уже шість ворожих літаків Су-25 та одна крилата ракета

    На Запорізькому напрямку строковик Національної гвардії України знищив черговий ворожий штурмовик Су-25. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Нацгвардії у Facebook.

    «Строковик Національної гвардії України, якому лише 19 років, зараз виконує бойові завдання, захищаючи українське небо на Запорізькому напрямку, та нещадно б’є ворога у повітрі разом зі своєю вірною «подружкою» ПЗРК «Ігла», – ідеться в повідомленні.

    У соцмережах українці вже прозвали нацгвардійця «Запорізьким месником».

    Військовий 16 липня близько 22:00 збив крилату ракету. «А вже на ранок наступного дня він поповнив свою скарбничку збитих літаків ще однією «сушкою», – ідеться в повідомленні.

    На рахунку нацгвардійця уже шість ворожих літаків Су-25 та одна крилата ракета.

    Нагадаємо, Збройні сили України з 24 лютого по 17 липня ліквідували близько 38 300 російських загарбників та знищили 220 літаків.

    Як відомо, триває 144-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Ворог провів кілька невдалих штурмів на Донбасі.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    «Запорізький месник» збив уже шостий російський літак