На Миколаївщині сили ППО збили російський безпілотник

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Зазначається, що ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку об’єктів, по яким рашисти здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню.

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