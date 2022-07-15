На Миколаївщині сили ППО збили російський безпілотник
Безпілотник ліквідували зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Південь»
Сьогодні, 15 липня, ЗСУ збили безпілотний літальний апарат «Орлан-10» на Миколаївщині. Ворожу «пташку» ліквідували зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Південь», повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
«Південь» збили черговий ворожий безпілотний літальний апарат «Орлан-10» на Миколаївщині», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку об’єктів, по яким рашисти здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню.
Як повідомлялося, бійці Центру спецоперацій «А» спільно з воїнами ЗСУ збили один літак окупантів Су-25, ще один – пошкодили. Також ЗСУ знищили ворожі «Урагани» на Херсонщині. До відома, Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.