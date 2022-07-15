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    Події в Україні

    На Миколаївщині сили ППО збили російський безпілотник

    На Миколаївщині сили ППО збили російський безпілотник
    фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

    Безпілотник ліквідували зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Південь»

    Сьогодні, 15 липня, ЗСУ збили безпілотний літальний апарат «Орлан-10» на Миколаївщині. Ворожу «пташку» ліквідували зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Південь», повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

    «Південь» збили черговий ворожий безпілотний літальний апарат «Орлан-10» на Миколаївщині», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку об’єктів, по яким рашисти здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню.

    Як повідомлялося, бійці Центру спецоперацій «А» спільно з воїнами ЗСУ збили один літак окупантів Су-25, ще один – пошкодили. Також ЗСУ знищили ворожі «Урагани» на Херсонщині. До відома, Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.

    Теги: росія окупанти Міноборони війна Миколаївщина обстріл літак Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    На Миколаївщині сили ППО збили російський безпілотник