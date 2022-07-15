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    Новини

    Дніпро бомбили ракетами X-101: сили ППО збили чотири

    Ракета Х-101 &ndash; одна із найтехнологічніших на озброєнні країни-терориста - Дніпро бомбили ракетами X-101: сили ППО збили чотири
    Ракета Х-101 – одна із найтехнологічніших на озброєнні країни-терориста
    фото з відкритих джерел

    Пуски ракет Х-101 здійснювались з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря

    15 липня, близько 22.00 години, окупанти завдали ракетних ударів по місту Дніпро. Чотири ракети окупантів збили сили протиповітряної оборони. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

    Зазначається, що пуски ракет Х-101 здійснювались з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря.

    Чотири ракети були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід».

    Ракета Х-101 – одна із найтехнологічніших на озброєнні країни-терориста. Її бойова частина важить понад 400 кілограмів вибухівки, а дальність польоту становить – 5500 кілометрів. Швидкість ракети – 720 км/год.

    Кілька ракет влучили по промисловому підприємству, за даними місцевої військової адміністрації є загиблі та поранені, збитки уточнюються.

    Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.

    Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі.

    В результаті російського удару по Дніпру, який стався сьогодні ввечері, загинуло троє людей.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Дніпро бомбили ракетами X-101: сили ППО збили чотири