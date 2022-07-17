ЗСУ ліквідували ще 160 рашистів. Генштаб оновив втрати ворога

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку

Українські військові станом на 17 липня ліквідували вже близько 38 300 окупантів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 липня орієнтовно склали:

особового складу – близько 38300 (+160) осіб ліквідовано;

танків – 1684 (+7) од;

бойових броньованих машин – 3879 (+5) од;

артилерійських систем – 846 (+0) од;

РСЗВ – 248 (+1) од;

засоби ППО – 110 (+1) од;

літаків – 220 (+0) од;

гелікоптерів – 188 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 688 (+1);

крилаті ракети – 166 (+4);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2746 (+11) од;

спеціальна техніка – 68 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 144-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Ворог провів кілька невдалих штурмів на Донбасі.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 17 липня читайте тут.

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