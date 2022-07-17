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    Події в Україні

    ЗСУ ліквідували ще 160 рашистів. Генштаб оновив втрати ворога

    Окупанти втратили вже 1684&nbsp;танки - ЗСУ ліквідували ще 160 рашистів. Генштаб оновив втрати ворога
    Окупанти втратили вже 1684 танки
    фото ілюстративне

    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку

    Українські військові станом на 17 липня ліквідували вже близько 38 300 окупантів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 липня орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 38300 (+160) осіб ліквідовано;
    • танків – 1684 (+7) од;
    • бойових броньованих машин – 3879 (+5) од;
    • артилерійських систем – 846 (+0) од;
    • РСЗВ – 248 (+1) од;
    • засоби ППО – 110 (+1) од;
    • літаків – 220 (+0) од;
    • гелікоптерів – 188 (+0) од;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 688 (+1);
    • крилаті ракети – 166 (+4);
    • кораблі /катери – 15 (+0) од;
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2746 (+11) од;
    • спеціальна техніка – 68 (+0).

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    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

    Нагадаємо, триває 144-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Ворог провів кілька невдалих штурмів на Донбасі.

    Про ситуацію в регіонах станом на ранок 17 липня читайте тут.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ ліквідували ще 160 рашистів. Генштаб оновив втрати ворога