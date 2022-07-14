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    Події в Україні

    ЗСУ збили ворожий безпілотник і дрон-камікадзе на Херсонщині

    Українські бійці приземлилил безпілотник типу &laquo;Елерон-3&raquo; - ЗСУ збили ворожий безпілотник і дрон-камікадзе на Херсонщині
    Українські бійці приземлилил безпілотник типу «Елерон-3»
    фото ілюстративне

    Ворог проводив розвідку над позиціями Збройнил сил

    Українські військові ліквідували безпілотник у Білозерській громаді й дрон-камікадзе у Великоолександрівській громаді на Херсонщині. Про це повідомила пресслужба оперативного командування «Південь».

    «Під час проведення ворогом розвідки наших позицій на Херсонщині наш зенітно-ракетний підрозділ влучно заземлив безпілотник типу «Елерон-3» в Білозерській громаді, а дрон-камікадзе був «упійманий на гарячому» й знищений у Великоолександрівській громаді до завдання ним шкоди», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, українські захисники знищили:

    • 13 російських окупантів;
    • шість одиниць броньованої й автомобільної техніки;
    • два пункти управління й посадовий майданчик.

    Раніше повідомлялося, що російські загарбники у Маріуполі збили власний безпілотник. Тепер противник поширює фейки про те, нібито, це була українська «Точка-У».

    До слова, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    ЗСУ збили ворожий безпілотник і дрон-камікадзе на Херсонщині