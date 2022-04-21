Заступник голови Харківської ОДА розкритикував критично важливих фахівців, які втекли на Західну Україну

З матюками і скандалами довелося витягали людей з інших областей, аби вони поверталися робити свою роботу

Частина жителів Харкова не стала тікати від війни за кордон чи на Галичину. Про це заступник голови Харківської обладміністрації, екснардеп Роман Семенуха розповів у інтерв’ю «Главкому».

«Далеко не всі мешканці Харкова і області мають відповідні фінансові накопичення. Ну, наскільки їх вистачить – на місяць-два? Ті, хто має родичів-знайомих, виїжджають в західну, північно-західну і південно-західну Харківщину, які є відносно спокійними», – пояснив Семенуха.

Були й такі, хто подався далі – в інші регіони України чи взагалі у Європу. Втім, зазначив заступник голови ОДА, станом на зараз міграція уже стабілізувалася.

«Найбільший шок був другого тижня війни, коли була спроба проникнення в Харків і добили більшість всіх цих ДРГ. Частина чоловіків, до яких є повага, відвезли подалі свої сім’ї і повернулися до Харкова. Є такі, що з-за кордону повернулися», – пояснив Роман Семенуха.

Разом з тим, заступник військового губернатора Харківщини розкритикував тих жителів регіону, «які «волонтерять» на Західній Україні, коли вони потрібні тут». Семенуха зазначив, що зараз у Харкові та області багато роботи з відновлення та підтримання у належному стані інфраструктури.

«Не буду називати галузь критичної інфраструктури, але був випадок, коли жодної бригади не було перші два тижні на місці для відновлення. З матюками і скандалами витягали людей з інших областей, аби вони поверталися робити свою роботу», – розповів він про один із випадків катастрофічного дефіциту спеціалістів.

Роман Семенуха додав, що влада провела роботу з мобільними операторами, тож проблем із зв’язком поза зоною бойових дій і немає. «Частина їхніх працівників чи підрядних організацій мають нормальні яйця, аби працювати в таких умовах. Ви ж уявляєте, що таке – відновлювати лінії електромереж чи оптоволокна. Це ж величезна робота», – додав чиновник.

Нагадаємо, раніше Семенуха розповідав, як окупанти пропонували керівникам Харківщини здатися.