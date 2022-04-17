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    Події в Україні

    У Харкові рашисти розстріляли сміттєвий бак (відео)

    Росіяни вдарили у стратегічно важливий об'єкт - У Харкові рашисти розстріляли сміттєвий бак (відео)
    Росіяни вдарили у стратегічно важливий об'єкт
    фото: скріншот із відео

    На вулиці неподалік були люди, однак вони, на щастя не постраждали

    У Харкові момент прильоту ворожої ракети потрапив на відео. Влучив боєприпас поруч зі сміттєвим баком.

    «Удар по стратегічній військовій сміттєвій скриньці», – ідеться у підписі до відео.

    У цей час на вулиці неподалік були люди, однак вони, на щастя не постраждали.

    Раніше у Гуляйполі Запорізької області ракета росіян поцілила у туалет та розбила його. Ракета Х-29 призначена для знищення укріплених цілей, таких як залізобетонні споруди, мости, бетонні злітно-посадкові смуги.

    Натомість ракета розвалила туалет на городі поблизу Гуляйполя.

    Раніше на Харківщині, підрозділ протиповітряної оборони 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ з переносного зенітно-ракетного комплексу британського виробництва Starstreak успішно знищив черговий російський безпілотник «Орлан-10».

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна УДАР Україна безпілотник ракета окупація час #stoprussia
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    У Харкові рашисти розстріляли сміттєвий бак (відео)