У Харкові рашисти розстріляли сміттєвий бак (відео)

Росіяни вдарили у стратегічно важливий об'єкт

На вулиці неподалік були люди, однак вони, на щастя не постраждали

У Харкові момент прильоту ворожої ракети потрапив на відео. Влучив боєприпас поруч зі сміттєвим баком.

«Удар по стратегічній військовій сміттєвій скриньці», – ідеться у підписі до відео.

У цей час на вулиці неподалік були люди, однак вони, на щастя не постраждали.

Раніше у Гуляйполі Запорізької області ракета росіян поцілила у туалет та розбила його. Ракета Х-29 призначена для знищення укріплених цілей, таких як залізобетонні споруди, мости, бетонні злітно-посадкові смуги.

Натомість ракета розвалила туалет на городі поблизу Гуляйполя.

Раніше на Харківщині, підрозділ протиповітряної оборони 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ з переносного зенітно-ракетного комплексу британського виробництва Starstreak успішно знищив черговий російський безпілотник «Орлан-10».