У Харкові рашисти обстріляли дитячий майданчик. Є загиблі (фото)

Під удар російських військових потрапив дитячий майданчик у Харкові

Також снаряди зруйнували кілька багатоповерхівок

У Харкові 18 квітня російський снаряд влучив у дитячий майданчик та вбив людей. Про це повідомили у Telegram-каналі Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 18 квітня 2022 року близько 11:50 російські окупанти обстріляли Основ’янський район міста Харкова. Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків.

Внаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка. Також снаряди пошкодили низку житлових будинків..

Слідчі прокуратури вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, рашисти у Вербну неділю обстріляли храм московського патріархату у Харкові.

З-поміж парафіян і харків'ян, які ховаються в храмі, ніхто не постраждав