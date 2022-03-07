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    Окупанти запропонували керівникам Харківської ОДА здатися та розпочати переговори

    Окупанти запропонували керівникам Харківської ОДА здатися та розпочати переговори
    фото з відкритих джерел

    Йому пропонували розпочати переговори про передачу влади в області

    Заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха повідомив у Facebook що окупанти пропонували йому здатися.

    «Росіяни мені запропонували здатися. Смішні якісь», – говориться у пості.

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    Теги: Росія окупанти війна Україна Харьков
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    Окупанти запропонували керівникам Харківської ОДА здатися та розпочати переговори