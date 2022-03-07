Окупанти запропонували керівникам Харківської ОДА здатися та розпочати переговори

Йому пропонували розпочати переговори про передачу влади в області

Заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха повідомив у Facebook що окупанти пропонували йому здатися.

«Росіяни мені запропонували здатися. Смішні якісь», – говориться у пості.

Як повідомлялося, російські загарбники штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Ситуація складна, зокрема, у місті Ірпінь, що під Києвом. Ірпінь вже понад три доби залишається позбавленим світла, води та тепла.

Близько 20 години 7 березня у Біловезькій Пущі завершився третій раунд переговорів між Україною та делегацією країни-агресорки. Як повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоля, є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів.