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    Рашисти у Вербну неділю обстріляли храм московського патріархату у Харкові (фото)

    Рашисти у Вербну неділю обстріляли храм московського патріархату у Харкові (фото)

    Це вже не перша атака на собор

    Російські військові у ніч з 17 на 18 квітня обстріляли храм Преображення Господня в районі Салтівки у Харкові. Як повідомили у Харківській єпархії УПЦ Московського патріархату, куди належить храм, внаслідок вогневої атаки ніхто не постраждав.

    «У храмі вибиті всі вікна та двері, пошкоджено будівлю недільної школи. З-поміж парафіян і харків'ян, які ховаються в храмі, ніхто не постраждав», йдеться у повідомленні.

    Храм Преображення Господня відкрили 24 серпня 2013 року, він має три куполи. Загальна площа 360 кв. м, висота 25 м. Собор вважається одним з найгарніших храмів у Харкові.

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    Рашисти у Вербну неділю обстріляли храм московського патріархату у Харкові (фото)
    Рашисти у Вербну неділю обстріляли храм московського патріархату у Харкові (фото)

    Нагадаємо, минулої доби в Харківській області внаслідок обстрілів, скоєних російськими загарбниками, загинули дев'ятеро людей, 25 дістали поранень.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Харкова 17 квітня загинули п'ятеро людей, 13 поранені. Згідно з інформацією Генштабу, ворог частково блокує Харків і намагається штурмувати «Азовсталь».

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    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти у Вербну неділю обстріляли храм московського патріархату у Харкові (фото)