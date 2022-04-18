Рашисти у Вербну неділю обстріляли храм московського патріархату у Харкові (фото)

Це вже не перша атака на собор

Російські військові у ніч з 17 на 18 квітня обстріляли храм Преображення Господня в районі Салтівки у Харкові. Як повідомили у Харківській єпархії УПЦ Московського патріархату, куди належить храм, внаслідок вогневої атаки ніхто не постраждав.

«У храмі вибиті всі вікна та двері, пошкоджено будівлю недільної школи. З-поміж парафіян і харків'ян, які ховаються в храмі, ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Храм Преображення Господня відкрили 24 серпня 2013 року, він має три куполи. Загальна площа – 360 кв. м, висота – 25 м. Собор вважається одним з найгарніших храмів у Харкові.

Нагадаємо, минулої доби в Харківській області внаслідок обстрілів, скоєних російськими загарбниками, загинули дев'ятеро людей, 25 дістали поранень.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Харкова 17 квітня загинули п'ятеро людей, 13 поранені. Згідно з інформацією Генштабу, ворог частково блокує Харків і намагається штурмувати «Азовсталь».