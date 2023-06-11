Затоплені будинки та пошкоджені мости: які наслідки негоди на Львівщині (відео)
У Східниці з берегів вийшла річка Східничанка, рівень води піднявся на 1,5 метра
Через сильні зливи підтопило два райони у Львівській області. Найважча ситуація – у курортному селищі Східниця. Про це повідомив глава Львівської обласної військової адмінстрації Максим Козицький у Telegram.
Так, у Східниці з берегів вийшла річка Східничанка. Рівень води піднявся на 1,5 метра, по всій протяжності розмиті береги. У селищі затоплені шість вулиць, 100 будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, пошкоджені п’ять місцевих мостів.
Надзвичайники відкачували вожу зі 16 домогосподарств. Газо- та водопостачання селища тимчасово припинено. 2/3 населеного пункту тимчасово залишилися без електропостачання.
Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій тут врятували 45 осіб, серед них восьмеро – діти.
Через пошкодження моста в селі Новий Кропивник та двох мостів в селі Перепростиня відсутній проїзд до 16 населених пунктів, але об’їзд можливий.
Крім того, у населених пунктах Підгородці та Урич Стрийського району підмило дорожнє полотно, у найбільш небезпечному місці дорожній рух перекрито.
Також, за словами Козицького, із заповідника Тустань, де тривав чемпіонат України зі спортивного гірського туризму, рятувальники евакуювали 60 людей. Серед них – 44 дитини. Частина з них вирушили додому за допомогою залізниці, інших тимчасово поселили у місцевому народному домі.
Станом на 10:00 опади тривають, але вони зменшилися. Вода зійшла самопливом.
Як повідомляється, жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована, рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, у Львівській області через негоду, що почалася 10 червня, затопило селище Східниця.
Як повідомлялося, столицю 10 червня також накрила негода – небо затягли чорні хмари, пустився рясний дощ, було чути грім.
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