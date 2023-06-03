В Україні частково знеструмлені сім областей: деталі від Міненерго

За добу вдалося повернути світло для понад 64 тисяч споживачів

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація

Станом на 3 червня в Україні через обстріли та негоду частково знеструмлені сім областей. Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

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Так, через негоду, яка вирувала у північних областях, без електропостачання повністю залишилися 11 населених пунктів у Київській області, 35 – частково. У Чернігівській області знеструмлено 45 населених пунктів. Тривають відновлювальні роботи.

У Києві через технологічні порушення, зокрема, викликані попереднім обстрілом, тимчасово знеструмлювалися 36 тисяч споживачів. Наразі всі заживлені.

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Триває терор прифронтових територій. У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 34 населених пункти.

Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

За добу вдалося повернути світло для понад 64 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти у Києві, Донецькій та Харківській областях.

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Ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна та контрольована, зазначає Міненерго.

Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту в системі немає.

Як повідомлялося, станом на ранок 3 червня світло повернули у понад 90 тисяч домівок на Київщині.

2 червня жителі столиці у Подільському, Оболонському та Святошинському районах частково залишилися без світла через негоду.