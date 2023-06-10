На Львівщині затопило відоме курортне селище
Через підняття рівня води в річці Східничанка підтоплені близько 40 домогосподарств
У Львівській області через негоду затопило селище Східниця. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
«Через опади річка Східничанка у Львівській області вийшла з берегів. Сталося підтоплення смт Східниця», – ідеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що з підтоплених будинків врятовано 15 осіб.
Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що внаслідок підняття рівня води в річці Східничанка підтоплені близько 40 домогосподарств. Для ліквідації наслідків задіяно всі екстрені служби.
Крім цього, в селі Урич Стрийського району розмито дорогу.
«На дорозі є повалені дерева, частково обвалений міст через річку, що заблокувало виїзд зі села», – повідомив Козицький у Telegram.
Селище Східниця розташоване в Дрогобицькому районі Львівської області. Відоме як бальнеологічний курорт у передгір'ях Карпат.
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