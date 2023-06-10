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На Львівщині затопило відоме курортне селище

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Львівщині затопило відоме курортне селище
Через опади річка Східничанка у Львівській області вийшла з берегів
фото: Максим Козицький/Telegram

Через підняття рівня води в річці Східничанка підтоплені близько 40 домогосподарств

У Львівській області через негоду затопило селище Східниця. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«Через опади річка Східничанка у Львівській області вийшла з берегів. Сталося підтоплення смт Східниця», – ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що з підтоплених будинків врятовано 15 осіб.

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Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що внаслідок підняття рівня води в річці Східничанка підтоплені близько 40 домогосподарств. Для ліквідації наслідків задіяно всі екстрені служби.

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Крім цього, в селі Урич Стрийського району розмито дорогу.

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«На дорозі є повалені дерева, частково обвалений міст через річку, що заблокувало виїзд зі села», – повідомив Козицький у Telegram.

Селище Східниця розташоване в Дрогобицькому районі Львівської області. Відоме як бальнеологічний курорт у передгір'ях Карпат.

Раніше повідомлялося, що столицю накрила негода – небо затягли чорні хмари, пустився рясний дощ, чутно грім.

У суботу, 10 червня, в багатьох регіонах України дощитиме. Крім того, місцями будуть грози та шквали. 

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Теги: Львівщина річка негода

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