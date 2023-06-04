Під Києвом спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
У ДСНС повідомляють, що горять шини, сміття та пласти
Під Києвом спалахнула масштабна пожежа. Користувачі мережі публікують фото, де видно стовп чорного диму, що видніється в районі Вишгорода.
Пожежні підрозділи вже на місці та ліквідовують полум'я.
«Горять шини, сміття та пласти. Ліквідація пожежі триває», – коротко уточнили рятувальники.
Нагадаємо, у Києві 20 травня сталася пожежа на Гідропарку. Там загорілося сміття поблизу одного із закладів харчування. Через те, що у смітті було багато пластику, було багато диму.
Коментарі — 0