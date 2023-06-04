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Під Києвом спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Під Києвом спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
Поблизу столиці пожежа
Фото: ГУ Національної поліції в Київській області

У ДСНС повідомляють, що горять шини, сміття та пласти

Під Києвом спалахнула масштабна пожежа. Користувачі мережі публікують фото, де видно стовп чорного диму, що видніється в районі Вишгорода.

Пожежні підрозділи вже на місці та ліквідовують полум'я.

«Горять шини, сміття та пласти. Ліквідація пожежі триває», – коротко уточнили рятувальники.

Нагадаємо, у Києві 20 травня сталася пожежа на Гідропарку. Там загорілося сміття поблизу одного із закладів харчування. Через те, що у смітті було багато пластику, було багато диму. 

Теги: пожежа рятувальники Київщина

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