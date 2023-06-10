Сильний град та підтоплені вулиці: столицю накрив грозовий фронт
Містян закликають закривати вікна та перепаркувати автівки подалі від дерев
Столицю накрила негода – небо затягли чорні хмари, пустився рясний дощ, чутно грім.
Містян закликають закривати вікна та перепаркувати автівки подалі від дерев.
Місцями також пішов сильний град, деякі вулиці «пливуть».
ДТЕК переведений в підвищену готовність, щоб у разі аварій якнайшвидше повертати світло в домівки клієнтів.
Раніше повідомлялося, що у суботу, 10 червня, в багатьох регіонах України дощитиме. Крім того, місцями будуть грози та шквали.
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