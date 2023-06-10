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Сильний град та підтоплені вулиці: столицю накрив грозовий фронт

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сильний град та підтоплені вулиці: столицю накрив грозовий фронт
Київ потерпає від негоди
фото з відкритих джерел

Містян закликають закривати вікна та перепаркувати автівки подалі від дерев

Столицю накрила негода – небо затягли чорні хмари, пустився рясний дощ, чутно грім.

Містян закликають закривати вікна та перепаркувати автівки подалі від дерев.

Місцями також пішов сильний град, деякі вулиці «пливуть». 

ДТЕК переведений в підвищену готовність, щоб у разі аварій якнайшвидше повертати світло в домівки клієнтів.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 10 червня, в багатьох регіонах України дощитиме. Крім того, місцями будуть грози та шквали. 

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Теги: Київ негода погода

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