Сильний град та підтоплені вулиці: столицю накрив грозовий фронт

Містян закликають закривати вікна та перепаркувати автівки подалі від дерев

Столицю накрила негода – небо затягли чорні хмари, пустився рясний дощ, чутно грім.

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Містян закликають закривати вікна та перепаркувати автівки подалі від дерев.

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Місцями також пішов сильний град, деякі вулиці «пливуть».

ДТЕК переведений в підвищену готовність, щоб у разі аварій якнайшвидше повертати світло в домівки клієнтів.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 10 червня, в багатьох регіонах України дощитиме. Крім того, місцями будуть грози та шквали.