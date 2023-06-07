Катастрофа на Каховській ГЕС призведе до далекосяжних наслідків – ООН

Уже затоплено щонайменше 40 населених пунктів, але кількість постраждалих сіл і міст зростатиме

Масштаби катастрофи від підриву росіянами греблі Каховської ГЕС стануть зрозумілі найближчим днями. Водночас вже очевидно, що вона матиме далекосяжні наслідки для багатьох тисяч людей. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив заступник генсека з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

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За його словами, уже затоплено щонайменше 40 населених пунктів, але кількість постраждалих сіл і міст зростатиме. Серйозні наслідки також очікуються в захоплених росіянами районах, але РФ не надає доступу для гуманітарних місій.

«ООН та гуманітарні організації вживають екстрених заходів для надання допомоги більш як 16 тисяч постраждалих. Ідеться про забезпечення населення питною водою, грошовою допомогою та психосоціальну підтримку. У постраждалі райони надходитимуть електрогенератори, обладнання для фільтрації води та транспорт для її перевезення», – запевнив Гріффітс.

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Заступник генсека нагадав, що зруйнована гребля грала ключову роль у забезпеченні водою сільськогосподарських земель на півдні Херсонщини та на Кримському півострові.

«Тривала повінь порушить сільськогосподарську діяльність, завдасть шкоди тваринництву й рибальству та спричинить широкомасштабні довгострокові наслідки. Це серйозний удар по сектору виробництва харчові продукти», – вказав Гріффітс.

Він також висловив занепокоєння з приводу того, що вода переміщує міни та інші вибухонебезпечні предмети.

Як повідомлялося, у ніч на вівторок, 6 червня, війська РФ підірвали Каховську ГЕС, яку контролюють понад рік.

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Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Також зазначалося, що рятувальники не можуть добратися до деяких населених пунктів на правому березі Херсонщини для евакуації людей через те, що дороги внаслідок вибуху Каховської ГЕС сильно розмило.