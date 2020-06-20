Затримано колишнього військового, який планував низку терактів на Донбасі



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Правоохоронці затримали колишнього військовий, який планував низку терактів на Донбасі

Чоловік планував підірвати декілька об’єктів військової інфраструктури та транспортного сполучення

20 червня попереджено вчинення ряду терористичних актів та затримано колишнього військовослужбовця. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора

«Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній військовослужбовець Збройних Сил України, який протягом 2018-2019 років проходив службу в районі ООС у Донецькій області, мав на меті перейти лінію розмежування та влаштуватися на службу до окупаційної адміністрації РФ в Луганській області», – йдеться у повідомленні.

Громадянин планував підірвати декілька об’єктів військової інфраструктури та транспортного сполучення. З цією метою він встановив вибухові пристрої біля будівлі 59-го військового госпіталю у м. Сєвєродонецьку, в якому перебуває близько 170 осіб з числа хворих військовослужбовців та медичного персоналу. Також він заклав вибухівку на залізничній станції у м. Рубіжне на ділянці колії, де зазвичай проводиться розвантаження військової техніки.

У прокуратура зазначили, що ексвійськовослужбовця викрито та затримано, а вибухівку відшукано та вилучено. Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, сьогодні, 20 червня, 49-річного чоловіка, який вбив співробітника поліції, взяли під варту в залі суду строком на 60 діб без права внесення застави