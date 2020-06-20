У Дніпрі обрали запобіжний захід чоловікові, який учора вбив поліцейського



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Підозрюваного у вбивстві поліцейського взяли під варту

Затриманим виявився раніше не судимий житель м. Дніпро

Сьогодні, 20 червня, 49-річного чоловіка, який вбив співробітника поліції, взяли під варту в залі суду строком на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області.

«Ввечері 19 червня під час затримання підозрюваний вбив співробітника поліції. В ході обшуку в його автомобілі вилучили сумку з грошима, яку зловмисник забрав під час скоєння розбійного нападу. Також на місці злочину виявили пістолет Макарова, з якого чоловік стріляв у поліцейського. Затриманим виявився раніше не судимий житель м. Дніпро», – йдеться у повідомленні.

Під час затримання старший лейтенант поліції отримав смертельне поранення та загинув на руках у свого напарника Богдана Черепія.

У поліції розповіли подробиці події, що сталася 19 червня: вранці у місті був скоєний розбійний напад, під час якого нападник погрожував потерпілому зброєю та заволодів великою сумою грошей. Для затримання правопорушника всім оперативникам та нарядам патрульних надали прикмети зловмисника та опис автомобіля.

Під час відпрацювання міста поліцейські Шевченківського відділення поліції Дарвін Потуданський, Богдан Черепій та Костянтин Семенюта помітили схожий за описом автомобіль. Для встановлення особи водія вони прийняли рішення доставити його до відділення поліції. Під час руху по вул. Запорізьке шосе зловмисник, який сидів на задньому сидінні власного автомобіля, зміг дістати з-під сидіння пістолет Макарова та вистрелити у поліцейського, який перебував поруч. Потім направив зброю в бік другого поліцейського – Богдана Черепія, який сидів за кермом.

Оперуповноважений одразу зупинив автомобіль та допоміг пораненому колезі вихопити зброю у нападника. Коли на стрільця одягнули кайданки, Дарвін помер на руках у свого напарника: кулі влучили у серце.З місця події вилучено пістолет Макарова, з якого вбили співробітника поліції, а також сумку з грошима, викраденими під час розбійного нападу.

Нагадаємо, на Одещині оголосили про підозру 42-річній матері дитини, її 40-річному співмешканцю та 41-річній подрузі, які підозрюються у катуванні 11-річної дівчинки.