Військового, який критикував Зеленського, звільнили із Збройних Сил за «службовою невідповідністю»



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Майор Роман Ковальов

«Покарано за свободу слова», – написав майор

Майора Романа Ковальова, який критикував президента Володимира Зеленського, 18 червня звільнили зі Збройних сил. Про це сам Ковальов повідомив – вайбером, адже його сторінку у фейсбуці заблокували, – повідомляє «Новинарня».

«Отже, сталося те, до чого все йшло: 18.06.2020 мене звільнено з лав Збройних сил України за «службовою невідповідністю». Покарано за свободу слова», – написав тепер уже майор запасу.

Нагадаємо, переслідування Ковальова почалося з незручного питання до Зеленського під час вшанування полеглих під час Іловайська. Тоді він запитав главу держави про три повістки, які той проігнорував. «У відповідь президент почав «тикати», казати, що «ти тріпло» і «балабол». Потім він бігав і кричав: «Де цей аферист?! Знайдіть мені цього афериста!»– розповідав майор Ковальов.

Згодом, перебуваючи у відпустці, Ковальов розмістив у фейсбуці допис на адресу Зеленського: «В мене немає до вас жодних емоцій, крім огиди і презирства. Ви захотіли керувати країною в такий критичний час, і провалилися. Я вважаю вас бездарним керівником. Вже зрозуміло, що у вас нічого не вийшло. І не могло вийти. Зеленський, іди у відставку, не тягни за собою ще й країну. Зупинись».

Цей допис військовослужбовець за «наполегливою порадою» від керівництва вже за годину прибрав. Але відтоді почалося його цькування – зі спробами понизити в посаді, виписуванням суворих доган. Ковальов провини не визнавав, та ще й надавав цій історії розголосу. Зрештою, дійшло до суду. Спершу йому погрожували адміністративною відповідальністю, а також була неперевірена інформація щодо кримінальної.

Засідання суду мало відбутися 9 червня, однак його довелося перенести через хворобу майора. А 18 червня його було звільнено із ЗСУ з принизливим формулюванням.

витяг з наказу Міноборони

«Чи соромно мені за таке формулювання і чи хвилююсь я через те, що ця фраза «через службову невідповідність» буде віднині у моїй особовій справі офіцера? Мені за себе не соромно. Бо повісили клеймо на невинувату людину. Мені боляче», – наголосив Ковальов.