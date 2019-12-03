На Донеччині морська піхота готувалася відбивати наступ ворога (фото)



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Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

Тренування відбувалися і вночі

На Донеччині морські піхотинці провели навчання зі злагодження підрозділів. Штормові берети відпрацьовували практичну стрільбу зі штатної зброї, стрільбу з озброєння бойових машин піхоти та водіння техніки у складних умовах місцевості. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції Об’єднаних сил у Facebook.

Тренування відбувалися і вночі.

Як повідомив керівник навчань, мета занять полягала в оволодінні військовослужбовцями навичками ведення бою в наступі та обороні.

Зокрема, військовослужбовці вчилися спостерігати за полем бою, виявляти цілі, робити пріоритети цілі, а також вдосконалювали свої навички в стрільбі.

«Під час маневрів, військовослужбовці підрозділу дуже добре впоралися із «знищенням» зі штатної стрілецької зброї ростових цілей та вогневих точок противника. Разом із тим, з озброєння БМП-1 та БМП-2 морські піхотинці відпрацювали стрільби по нерухомих цілях. Навідники-оператори впоралися з досить складним завданням та вразили всі без виключення мішені. Тож, за оцінками командування, виконали дану вправу на «відмінно», - наголосив командир штормових беретів.