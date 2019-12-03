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    На Донеччині морська піхота готувалася відбивати наступ ворога (фото)

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    На Донеччині морська піхота готувалася відбивати наступ ворога (фото)
    Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

    Тренування відбувалися і вночі

    На Донеччині морські піхотинці провели навчання зі злагодження підрозділів. Штормові берети відпрацьовували практичну стрільбу зі штатної зброї, стрільбу з озброєння бойових машин піхоти та водіння техніки у складних умовах місцевості. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції Об’єднаних сил у Facebook.

    Тренування відбувалися і вночі.

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    На Донеччині морська піхота готувалася відбивати наступ ворога (фото)
    На Донеччині морська піхота готувалася відбивати наступ ворога (фото)
    На Донеччині морська піхота готувалася відбивати наступ ворога (фото)
    На Донеччині морська піхота готувалася відбивати наступ ворога (фото)
    На Донеччині морська піхота готувалася відбивати наступ ворога (фото)
    На Донеччині морська піхота готувалася відбивати наступ ворога (фото)
    Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

    Як повідомив керівник навчань, мета занять полягала в оволодінні військовослужбовцями навичками ведення бою в наступі та обороні.

    Зокрема, військовослужбовці вчилися спостерігати за полем бою, виявляти цілі, робити пріоритети цілі, а також вдосконалювали свої навички в стрільбі.

    «Під час маневрів, військовослужбовці підрозділу дуже добре впоралися із «знищенням» зі штатної стрілецької зброї ростових цілей та вогневих точок противника. Разом із тим, з озброєння БМП-1 та БМП-2 морські піхотинці відпрацювали стрільби по нерухомих цілях. Навідники-оператори впоралися з досить складним завданням та вразили всі без виключення мішені. Тож, за оцінками командування, виконали дану вправу на «відмінно», - наголосив командир штормових беретів.

    бойовики на Донбасі Донбас навчання Операція Об’єднаних сил озброєння
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