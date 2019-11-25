Розведення сил: українські військові демонтували позиції у Золотому



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На ділянці розведення №2, у районі населеного пункту Золоте, закінчилась практична фаза демонтажу фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення

Українські військові поінформували місію ОБЄ про виконання робіт з демонтажу

У штабі операції Об'єднаних сил повідомили про ситуацію на ділянках розведення на Донбасі: так, на ділянці №1 (Станиця Луганська), на КПВВ та біля мосту, працюють співробітники Червоного Хреста щодо надання допомоги населенню.

ДСНС України продовжує обстеження ділянок місцевості з обох боків від дороги в районі лісосмуги та мосту.

Також сьогодні на ділянці розведення №2, у районі населеного пункту Золоте Луганської області, закінчилась практична фаза демонтажу фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення. Тривають заходи з інформування СММ ОБСЄ про її виконання.

На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, силами та засобами ДСНС України проведено розбирання двох допоміжних споруд. Вилучено два вибухонебезпечних предмета.

Нагадаємо, на Донеччині в результаті обстрілу бойовиками Мар'їнки отримала поранення жінка, яка йшла по вулиці з дитиною.