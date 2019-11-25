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    Події в Україні

    Розведення сил: українські військові демонтували позиції у Золотому

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    На ділянці розведення №2, у районі населеного пункту Золоте, закінчилась практична фаза демонтажу фортифікаційних споруд та інших об&rsquo;єктів військового призначення - Розведення сил: українські військові демонтували позиції у Золотому
    На ділянці розведення №2, у районі населеного пункту Золоте, закінчилась практична фаза демонтажу фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення

    Українські військові поінформували місію ОБЄ про виконання робіт з демонтажу

    У штабі операції Об'єднаних сил повідомили про ситуацію на ділянках розведення на Донбасі: так, на ділянці №1 (Станиця Луганська), на КПВВ та біля мосту, працюють співробітники Червоного Хреста щодо надання допомоги населенню.

    ДСНС України продовжує обстеження ділянок місцевості з обох боків від дороги в районі лісосмуги та мосту.

    Також сьогодні на ділянці розведення №2, у районі населеного пункту Золоте Луганської області, закінчилась практична фаза демонтажу фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення. Тривають заходи з інформування СММ ОБСЄ про її виконання.

    На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, силами та засобами ДСНС України проведено розбирання двох допоміжних споруд. Вилучено два вибухонебезпечних предмета.

    Нагадаємо, на Донеччині в результаті обстрілу бойовиками Мар'їнки отримала поранення жінка, яка йшла по вулиці з дитиною.

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