Пункти пропуску на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи



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За осінній період роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули понад 3,2 млн осіб та 389 тис. транспортних засобів

З 1 грудня усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування перейшли на зимовий графік роботи.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

«Відповідно до наказу командувача Об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил з 1 грудня 2019 року переходять на графік зимового періоду», – зазначається у повідомленні.

Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08.00 до 17.00.

За осінній період роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули понад 3,2 млн осіб та 389 тис. транспортних засобів.

Нагадаємо, у суботу, 30 листопада, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.