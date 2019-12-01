Пункти пропуску на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи
За осінній період роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули понад 3,2 млн осіб та 389 тис. транспортних засобів
З 1 грудня усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування перейшли на зимовий графік роботи.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
«Відповідно до наказу командувача Об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил з 1 грудня 2019 року переходять на графік зимового періоду», – зазначається у повідомленні.
Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08.00 до 17.00.
За осінній період роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули понад 3,2 млн осіб та 389 тис. транспортних засобів.
Нагадаємо, у суботу, 30 листопада, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.