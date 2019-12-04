Їхав за українським паспортом: СБУ затримала члена партії «Єдина Росія»



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Ігор Кучерявий брав участь в організації «загонів самооборони» Севастополя, а також отримав медаль міноборони Росії «За повернення Криму»

Відповідаючи на питання, навіщо члену «Єдиної Росії» потрібен український паспорт, Кучерявий відповів: «з тим, що видають в Криму, нікуди не поїдеш, а їздити хочеться»

Служба безпеки України (СБУ) затримала члена політичної партії «Єдина Росія» з окупованого Севастополя Ігоря Кучерявого.

Про це повідомляє кримськотатарський канал ATR.

Російський політик був затриманий під час проходження паспортного контролю на КПВВ Каланчак. Затриманню сприяли активісти кримсько-татарської організації «Аскер», яку фінансує власник ATR і колишній віцепрем'єр Криму Ленур Іслямов.

Представниця формування «Аскер» Евеліна Аріфова стверджує, що причиною затримання стало те, що Кучерявий є членом російської партії, а також активним учасником «російської весни». В організації вказують на його участь в організації «загонів самооборони» Севастополя, а також на отримання медалі міноборони Росії «За повернення Криму».

Іслямов стверджує, що Кучерявий перетинав адмінкордон, щоб отримати закордонний паспорт України. Відповідаючи на питання, навіщо члену «Єдиної Росії» потрібен український паспорт, Кучерявий відповів: «з тим, що видають в Криму, нікуди не поїдеш, а їздити хочеться».

«Загалом, готовий тепер здавати всіх своїх єдросів і самооборонівців», - написав Іслямов на своїй сторінці в Facebook.

До слова, Роберт Шлегель, колишній депутат Держдуми РФ від «Єдиної Росії», втік до Німеччини.