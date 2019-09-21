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    Думки вголос

    Про амністію сепаратистів та вбитих українських активістів

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Про амністію сепаратистів та вбитих українських активістів

    Українські суди відпускають на свободу сепаратистів. Як потрібно на це реагувати державі?

    Мовою оригіналу

    Типичная проблема журналиста – статья уже есть в голове, а ты не знаешь, с чего начать. Я в таких случаях советую начинать с того, что именно тебя зацепило, а потом просто вычеркнуть маты. Но сегодня не получается, потому что я вычеркиваю маты и теста совсем не остается. Потому что без мата об этом писать невозможно. Ладно, попробую их как-то заменять, а вы уже додумаете и угадаете. Итак, я хренею, дорогая редакция и дорогой главный редактор, как шутят в отделе писем любой газеты. А я хренею, дорогие депутаты, дорогой президент, дорогой бывший президент, дорогой реформатор судебной системы Филатов и дорогие ВККС и ВСП.

    В Мариуполе снова поймали сепара. Такое бывает – их много наловили за последние годы. Устроителей референдумов, организаторов пророссийских митингов, наводчиков огня, шпионов и реальных боевиков. Так вот, в Мариуполе поймали и отвели в суд. Что дальше? Цитирую: Приморский районный суд Мариуполя признал виновной гражданку Украины, которая организовывала сепаратистский псевдореферендум в городе в 2014 году. Ей назначили пять лет лишения свободы, однако так как осужденная признала вину и пошла на соглашение с прокурором, ее срок заменили на один год условно. Год условно? А оживить убитых проукраинских активистов суд ей не поручил? Было бы логично.

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    Согласно материалам дела, женщина была членом так называемой «избирательной комиссии» сепаратистов. Она наблюдала за незаконным голосованием и организовывала подсчет «бюллетеней». Вместе с другими «членами комиссии» она передавала документацию псевдореферендума боевикам из террористической организации «ДНР». Сепар в чистом виде. Год условно. Мне интересно, когда судья дойдет до конца жизненного своего пути и вдруг в очереди к святому Петру встретит погибших украинских военных или депутата горловского горсовета Рыбака с разрезанным животом – он что им скажет? Успеет договорить до конца слово гуманность или нет?

    Я для комплекта вспомню мэра Торецка и других чиновников, которые помогали боевикам и сразу перешли на сторону банды Стрелкова. Все на свободе. Донецкие суды посчитали, что этих негодяев просто… заставили. И они ни в чем не виноваты. Да, я понимаю, что за слово «негодяи» они могут влупить иск за оскорбление и даже выиграть суд, но других слов для подонков у меня нет. Новость в тему: 16 сентября в Мариуполе расстреляли боевика террористической организации ДНР Романа Джумаева. Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Роман Джумаев, и расстреляли его в упор. Потому что там, где официальное правосудие бездействует, «суд человеческий опередит суд божий». Действительно, что остается ветеранам, патриотам и тем, у кого сепары отняли близких? Пусть Господь сам судит виновных, а задача человека – обеспечить их скорую встречу.

    Так, без мата выкрутился, осталось задать вопросы. Дорогие депутаты – а не хотите в срочном режиме и по ускоренной процедуре внести изменения в УПК, чтобы условный срок этим тварям было невозможно дать? Дорогой президент и все органы самуправления судей – вы не хотите выгнать судей, которые так лояльны к сепарам? Просто чтобы не доводить хороших людей до греха. Дорогая полиция, я искренне надеюсь, что все случаи расправы над отпущенными судом сепарами будут расследованы тщательно и публично. Так чтобы весь Фейсбук знал, что вы подозреваете вот этого человека, предположительно он находится по такому адресу, и завтра в 14 часов вы обязательно приедете туда его искать. Ну а что остается? Господь рассудит. Главное, ускорить встречу…

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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